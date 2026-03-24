Pisilli: "Impatto con Gattuso molto positivo. Italia ai Mondiali e Roma in Champions? Firmerei subito"

FIRENZE - "È una grande emozione e un motivo d'orgoglio per me tornare in Nazionale, spero di poter aiutare la squadra e dare il mio contributo per raggiungere quello che è l'obiettivo". Anche Niccolò Pisilli, ospite di RaiSport, è pronto a dare una mano in vista dei play-off mondiali. "Il primo impatto con Gattuso? Molto positivo, si vede che è molto bravo a trasmettere questa cosa del gruppo e l'attaccamento per questa maglia - ha risposto Pisilli -. In campo ancora non ci sono andato, quindi non posso dire molto, però ho visto le partite dell'Italia da quando c'è lui e la squadra mi sembra che giochi molto bene".
Il modello dei veterani
Classe 2004, il centrocampista giallorosso ricorda gli azzurri ai Mondiali in Sudafrica e poi a quelli del 2014 e ora vuole fare la sua parte perché tanti bambini possano finalmente rivedere la Nazionale in una Coppa del Mondo: "Mi sento bene, questo è un buon periodo per me e sono contento di aver raggiunto questa convocazione. Sono pronto a dare tutto quello che ho, come al solito, che sia con la Roma e con la Nazionale. Per me siamo un gruppo molto forte perché ci sono giocatori veramente di alto valore, nel mio ruolo per esempio Tonali, Barella, Locatelli, Cristante, Frattesi, tutti quelli che ci sono, sono giocatori veramente forti perché sennò non starebbero qui". Fra i compagni di nazionale ammirati da fuori "Barella, Tonali quando è esploso col Milan. Tutti quelli che sono qui, io li ho sempre visti in tv prima, essendo un po' più piccolo di loro, ma adesso è un motivo di grande orgoglio e una grande occasione per me poter imparare da loro dal vivo".
Il momento d'oro alla Roma
Pisilli ha ritrovato la convocazione in Nazionale anche grazie al maggior spazio avuto alla Roma. "Ma non è cambiato nulla, penso che quando si cambia un allenatore ci sta che ci si metta un po' di più magari a recepire le idee che porta il nuovo tecnico. C'è chi le assorbe prima e chi ci mette un po' di più, nel corso della stagione è importante farsi trovare pronto nel momento in cui vieni chiamato in causa. Sono contento di avere più minuti e spero di continuare così. Ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo, cerco di eseguire le richieste del mister in base al ruolo in cui gioco, ma giocare un po' più davanti o un po' più dietro non fa alcuna differenza per me - ha assicurato il giovane centrocampista giallorosso -. Con Gasperini si corre parecchio, ma sono tutte cose che poi ti ritrovi in campo, perché ti senti bene fisicamente, hai forza ed energia".
Verso l'Irlanda del Nord
Pisilli, che viene da una piazza dove la pressione non manca, sembra pronto alla gara di giovedì contro l'Irlanda del Nord. "Deve esserci un giusto equilibrio, dobbiamo avere la serenità di chi comunque conosce la propria forza, di chi sa che siamo una Nazionale che vale, che se facciamo le cose che dobbiamo fare e ci mettiamo il 100%, possiamo raggiungere quello che è l'obiettivo, ma anche con la consapevolezza che ci stiamo giocando una cosa importante. Italia ai Mondiali e Roma in Champions League? Firmerei subito", chiosa Pisilli.
FIRENZE - "È una grande emozione e un motivo d'orgoglio per me tornare in Nazionale, spero di poter aiutare la squadra e dare il mio contributo per raggiungere quello che è l'obiettivo". Anche Niccolò Pisilli, ospite di RaiSport, è pronto a dare una mano in vista dei play-off mondiali. "Il primo impatto con Gattuso? Molto positivo, si vede che è molto bravo a trasmettere questa cosa del gruppo e l'attaccamento per questa maglia - ha risposto Pisilli -. In campo ancora non ci sono andato, quindi non posso dire molto, però ho visto le partite dell'Italia da quando c'è lui e la squadra mi sembra che giochi molto bene".
Il modello dei veterani
Classe 2004, il centrocampista giallorosso ricorda gli azzurri ai Mondiali in Sudafrica e poi a quelli del 2014 e ora vuole fare la sua parte perché tanti bambini possano finalmente rivedere la Nazionale in una Coppa del Mondo: "Mi sento bene, questo è un buon periodo per me e sono contento di aver raggiunto questa convocazione. Sono pronto a dare tutto quello che ho, come al solito, che sia con la Roma e con la Nazionale. Per me siamo un gruppo molto forte perché ci sono giocatori veramente di alto valore, nel mio ruolo per esempio Tonali, Barella, Locatelli, Cristante, Frattesi, tutti quelli che ci sono, sono giocatori veramente forti perché sennò non starebbero qui". Fra i compagni di nazionale ammirati da fuori "Barella, Tonali quando è esploso col Milan. Tutti quelli che sono qui, io li ho sempre visti in tv prima, essendo un po' più piccolo di loro, ma adesso è un motivo di grande orgoglio e una grande occasione per me poter imparare da loro dal vivo".