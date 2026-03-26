Locatelli, la regia di un'Italia vincente: "Dobbiamo fare una grande finale"

"Siamo un gruppo bellissimo e Gattuso è il nostro condottiero. Dopo le sofferenze subite in questi anni ci siamo uniti ancora di più e questa deve essere la base per ripartire. Non ci saranno alibi, dobbiamo fare una grande finale ". Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista azzurro Manuel Locatelli dopo la vittoria per 2-0 sull'Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi europei di qualificazione ai Mondiali a Bergamo. L'avversaria degli azzurri sarà la Bosnia, che ha eliminato il Galles ai calci di rigore. Ora però gli azzurri possono godersi un successo importante: "Il peso non ce lo siamo tolti perché abbiamo un'altra finale da giocare. Nel primo tempo siamo partiti un po' contratti, ma abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Sentiamo un'enorme responsabilità nei confronti dei bambini e del movimento italiano, ma per noi deve essere un privilegio e un motivo in più per spingere", ha aggiunto lo juventino.

Locatelli: "All'inizio frenetici, volevamo sbloccare il match"

"Nel primo tempo mi ero schiacciato troppo? Pensavo di poter dare di piu' in quella posizione, poi nell'intervallo Gattuso mi ha detto di avanzare qualche metro ed e' andata meglio". Locatelli ha parlato di un'Italia che "all'inizio era frenetica, volevamo sbloccare la partita. Abbiamo fatto anche errori tecnici, ma rimanendo sempre compatti e mostrando pazienza per colpire al momento giusto". Di impatto nervoso parla anche Tonali: "C'era tensione, eravamo tutti un po' nervosi - dice l'autore del primo gol - poi sull'1-0 abbiamo liberato la testa e giocato meglio. Loro sono una squadra molto fisica, giocavano sulle seconde palle, e negli ultimi tempi abbiamo sofferto contro squadre cosi'. Pero' siamo stati bravi a sfruttare i momenti, non ne abbiamo creati tanti ma li abbiamo sfruttati al meglio". "Il gol - conclude Kean, autore del 2-0 - mi da' ancora piu' carica per la finale".