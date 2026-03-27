“Vorrei rivedere quel fallo di mano”: Irlanda del Nord ko, rabbia e delusione

O'Neill, conferenza Italia-Irlanda del Nord

Il ct dell'Irlanda del Nord, O'Neill, analizza la prova dei suoi in conferenza: "Non potevo chiedere di più. Il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato ottimo. Nella ripresa ci siamo fatti del male da soli, non è stato un buon colpo di testa sul gol di Tonali. Prima della gara che ci trovavamo in una buona posizione, volevamo passare il turno. Però credo che stasera si sia fatto un passo avanti". Sulle assenze: "È molto difficile venire qui anche con tutte le assenze che abbiamo avuto. Il fatto di dover giocare due partite in trasferta in uno spareggio è un fattore, sarebbe stato meglio affrontarle con tutti i giocatori a disposizione. È difficile quando si perde, la squadra è molto delusa. Certo, ci sono tante note positive ma non abbiamo una rosa lunga e quando mancano certi giocatori è dura".

Il rigore e la differenza con l'Italia

O'Neill recrimina anche per un episodio, a suo dire, dubbio: "Abbiamo avuto anche un'occasione nel primo tempo su un corner e c'è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivederlo...". Sulle differenze con gli azzurri: "L'età media di questa squadra è di 22 anni, mentre l'Italia è una squadra molto esperta. C'è carattere ed energia in questa rosa, ma ci sono anche tanti giocatori molto tecnici che cresceranno. Tutti i giovani sono stati ottimi, ma in generale sono fiero della prestazione. Per me Tonali è uno dei centrocampisti più forti della Premier League, poi Locatelli nella Juve e Barella nell'Inter. I nostri invece sono giovani centrocampisti che cresceranno e hanno giocato contro una mediana molto esperta". A chiudere su futuro e percorso: "Vogliamo essere positivi sempre, ma per noi onestamente è molto difficile arrivare a un Mondiale. Dobbiamo arrivarci a discapito di una grande nazionale. Per noi è stato molto positivo arrivare a questa gara, ne faremo tesoro in vista della qualificazione all'Europeo. Questa rosa diventerà sempre più profonda e forte. Futuro? Ho un contratto con la Federazione fino al 2028 e dopo le ultime gare da manager del Blackburn tornerò a fare il ct".