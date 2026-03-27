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Ranking Fifa, la nuova posizione Italia dopo vittoria con l'Irlanda del Nord e caso Coppa d'Africa

Cambia la classifica degli azzurri di Gattuso dopo il successo nella semifinale dei playoff Mondiali
2 min
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L’Italia ha battuto per 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale dei Playoff per la Coppa del Mondo 2026. Le reti entrambe nella ripresa di Tonali al 55' e Kean all'80'. In finale, martedì, gli azzurri affronteranno la Bosnia Erzegovina per un posto al prossimo Mondiale. Intanto, il successo di Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha fatto guadagnare un posto alla Nazionale italiana nel ranking Fifa. L’Italia, infatti, sale in 12esima posizione e si riavvicina alla top 10 dopo il calo successivo agli Europei del 2024.

Il sorpasso dell’Italia

Gli azzurri hanno superato il Senegal anche grazie alla decisione della CAF (la Confederazione africana) che ha revocato il trionfo in Coppa d’Africa dei senegalesi assegnando il titolo al Marocco. Il Senegal è sceso da quota 1706 a 1684 punti mentre l’Italia, dopo il successo con l’Irlanda del Nord, è salita a 1707.

Il ranking FIFA aggiornato

Spagna – 1877,18 punti 

Francia – 1873,96 punti 

Argentina – 1873,33 punti 

Inghilterra – 1834,12 punti 

Portogallo – 1760,38 punti 

Brasile – 1756,49 punti 

Olanda – 1756,26 punti 

Marocco – 1754,59 punti 

Belgio – 1730,71 punti 

Germania – 1724,15 punti 

 Croazia – 1721,73 punti 

Italia – 1707,46 punti 

Colombia – 1696,45 punti 

Senegal – 1684,85 punti 

USA – 1681,88 punti 

 

 

 

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