Ranking Fifa, la nuova posizione Italia dopo vittoria con l'Irlanda del Nord e caso Coppa d'Africa

L’Italia ha battuto per 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale dei Playoff per la Coppa del Mondo 2026. Le reti entrambe nella ripresa di Tonali al 55' e Kean all'80'. In finale, martedì, gli azzurri affronteranno la Bosnia Erzegovina per un posto al prossimo Mondiale. Intanto, il successo di Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha fatto guadagnare un posto alla Nazionale italiana nel ranking Fifa. L’Italia, infatti, sale in 12esima posizione e si riavvicina alla top 10 dopo il calo successivo agli Europei del 2024.