Ranking Fifa, la nuova posizione Italia dopo vittoria con l'Irlanda del Nord e caso Coppa d'Africa

L’Italia ha battuto per 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale dei Playoff per la Coppa del Mondo 2026. Le reti entrambe nella ripresa di Tonali al 55' e Kean all'80'. In finale, martedì, gli azzurri affronteranno la Bosnia Erzegovina per un posto al prossimo Mondiale. Intanto, il successo di Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha fatto guadagnare un posto alla Nazionale italiana nel ranking Fifa. L’Italia, infatti, sale in 12esima posizione e si riavvicina alla top 10 dopo il calo successivo agli Europei del 2024.
Il sorpasso dell’Italia
Gli azzurri hanno superato il Senegal anche grazie alla decisione della CAF (la Confederazione africana) che ha revocato il trionfo in Coppa d’Africa dei senegalesi assegnando il titolo al Marocco. Il Senegal è sceso da quota 1706 a 1684 punti mentre l’Italia, dopo il successo con l’Irlanda del Nord, è salita a 1707.
Il ranking FIFA aggiornato
Spagna – 1877,18 punti
Francia – 1873,96 punti
Argentina – 1873,33 punti
Inghilterra – 1834,12 punti
Portogallo – 1760,38 punti
Brasile – 1756,49 punti
Olanda – 1756,26 punti
Marocco – 1754,59 punti
Belgio – 1730,71 punti
Germania – 1724,15 punti
Croazia – 1721,73 punti
Italia – 1707,46 punti
Colombia – 1696,45 punti
Senegal – 1684,85 punti
USA – 1681,88 punti