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"Poco rispettoso riprendermi, rispetto la Bosnia e i bosniaci": Dimarco, conferenza al vetriolo

Il difensore dell'Inter e dell'Italia: "Mi è stato dato dell'arrogante, è stata una reazione istintiva". Tutte le dichiarazioni
4 min
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L'Italia contro l'Irlanda del Nord ha superato il primo ostacolo, vincendo e staccando il pass per la finale playoff contro la Bosnia. Una sola poltrona per il Mondiale, che gli azzurri proveranno a conquistare a Zenica in uno stadio particolare. Una sfida delicatissima, che si è infiammata dopo il video dell'esultanza di Dimarco, Vicario e altri calciatori dopo l'eliminazione del Galles ai rigori, ripreso a insaputa dei giocatori. L'esterno dell'Inter a tal proposito parlerà in conferenza stampa, per fare chiarezza sull'episodio, spegnere le polemiche e spostare l'attenzione solo sulla sfida in campo contro la nazionale di Dzeko. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue parole.

Dimarco, la conferenza stampa

Federico Dimarco prende parola riguardo l'episodio: "Ho deciso di essere qua visto che sono stato protagonista, con alcuni miei compagni, di un episodio. Rispetto qualsiasi club e qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva perché eravamo tra compagni, amici, mentre stavamo soltanto guardando i rigori. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto 'Che vinca il migliore' ed è giusto così. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Ultima cosa: credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini". Volevo mettere il punto su questa cosa qua, basta"

Bosnia e l'aspetto mentale

Sull'ambiente: "Ci aspettiamo un ambiente caldo contro una squadra che ha la stessa voglia nostra di andare al Mondiale. Siamo l'Italia e dovremo andare a fare la nostra partita. Vogliamo assolutamente ottenere la qualificazione perché ce lo meritiamo, questo è un gruppo che si diverte. Che sta bene insieme. Dobbiamo prendercelo". Sul cosa avere di più rispetto all'Irlanda del Nord: "Penso che dovremo essere forti mentalmente, conosciamo l'ambiente magari possiamo sbagliare sotto l'aspetto tecnico ma se stiamo collegati a livello mentale possiamo farcela. Un insieme di cose. La testa comanda le gambe. Sappiamo che ci aspetta un'avversaria forte con alcuni calciatori che conosciamo visto che giocano in Serie A. Dovremo essere pronti su tutto. Loro attaccheranno forte e noi dovremo rispondere". Sull'avversario nel ruolo, Dedic: "L'ho affrontato anche in Champions quando giocava nel Salisburgo. I giocatori forti si difendono da squadra e se lavoriamo da Italia non avremo problemi"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Le difficoltà dei primi tempi

Poi Dimarco risponde alla domanda sulla differenza tra Bosnia e Irlanda del Nord: "Sono due nazionali forti che ti possono mettere in difficoltà in maniera totalmente diversa. La Bosnia ha giocatori più esperti e talenti che stanno facendo bene, poi questo lo prepareremo col mister per provare a limitarli maggiormente". Sulla differenza tra primo e secondo tempo: "Non so dare una spiegazione, ogni partita è una gara a sé. Contro l'Estonia l'abbiamo sbloccata dopo cinque minuti". Sulla condizione personale: "Sto facendo una bella stagione, ma come ho detto sempre i risultati personali mi interessano poco. Importanti sono i risultati, altrimenti sono numeri fini a sé stessi". Su Pio Esposito: "Se è in questo gruppo è perché lo merita, poi è il mister a dover decidere se giocherà o meno. Consigli? È un ragazzo speciale, per la sua età è già molto avanti con la testa. Fai fatica davvero ad arrabbiarti con lui, dà sempre tutto in partita e allenamento. Questo dimostra la sua crescita negli ultimi mesi. Pochi consigli perché è inutile mettergli addosso altra pressione".

Dzeko, l'Inter e la condizione

L'esterno parla del suo rapporto con Dzeko: "È una grandissima persona, per farlo contento devi fargli gli assist. L'ho incontrato anche questa estate in vacanza, è una persona che conosco molto bene". Sull'Inter e la condizione della squadra: "Nella stagione non si può essere sempre al cento per cento, l'importante è dare sempre tutto. Se vai in campo e dai il massimo poi non hai niente da recriminarti e alla fine puoi essere contento". A chiudere l'aspetto più importante visto contro l'Irlanda del Nord: "La forza mentale. Dopo un primo tempo un po' contratto e l'occasione sbagliata da Retegui non ci siamo scoraggiati. Puoi iniziare a vedere i fantasmi ma siamo rimasti lì, l'abbiamo sbloccata e poi chiusa con Moise (Kean ndr). Siamo rimasti sul pezzo per tutti i 90 minuti".

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L'Italia contro l'Irlanda del Nord ha superato il primo ostacolo, vincendo e staccando il pass per la finale playoff contro la Bosnia. Una sola poltrona per il Mondiale, che gli azzurri proveranno a conquistare a Zenica in uno stadio particolare. Una sfida delicatissima, che si è infiammata dopo il video dell'esultanza di Dimarco, Vicario e altri calciatori dopo l'eliminazione del Galles ai rigori, ripreso a insaputa dei giocatori. L'esterno dell'Inter a tal proposito parlerà in conferenza stampa, per fare chiarezza sull'episodio, spegnere le polemiche e spostare l'attenzione solo sulla sfida in campo contro la nazionale di Dzeko. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue parole.

Dimarco, la conferenza stampa

Federico Dimarco prende parola riguardo l'episodio: "Ho deciso di essere qua visto che sono stato protagonista, con alcuni miei compagni, di un episodio. Rispetto qualsiasi club e qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva perché eravamo tra compagni, amici, mentre stavamo soltanto guardando i rigori. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto 'Che vinca il migliore' ed è giusto così. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Ultima cosa: credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini". Volevo mettere il punto su questa cosa qua, basta"

Bosnia e l'aspetto mentale

Sull'ambiente: "Ci aspettiamo un ambiente caldo contro una squadra che ha la stessa voglia nostra di andare al Mondiale. Siamo l'Italia e dovremo andare a fare la nostra partita. Vogliamo assolutamente ottenere la qualificazione perché ce lo meritiamo, questo è un gruppo che si diverte. Che sta bene insieme. Dobbiamo prendercelo". Sul cosa avere di più rispetto all'Irlanda del Nord: "Penso che dovremo essere forti mentalmente, conosciamo l'ambiente magari possiamo sbagliare sotto l'aspetto tecnico ma se stiamo collegati a livello mentale possiamo farcela. Un insieme di cose. La testa comanda le gambe. Sappiamo che ci aspetta un'avversaria forte con alcuni calciatori che conosciamo visto che giocano in Serie A. Dovremo essere pronti su tutto. Loro attaccheranno forte e noi dovremo rispondere". Sull'avversario nel ruolo, Dedic: "L'ho affrontato anche in Champions quando giocava nel Salisburgo. I giocatori forti si difendono da squadra e se lavoriamo da Italia non avremo problemi"

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