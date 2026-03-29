Gatti carica l’Italia: “Così avremo dei risultati”. Poi risponde a Pjanic e Muharemovic

Gatti, le parole verso la Bosnia

Il difensore della Juve si è espresso subito sulla partita vinta contro l'Irlanda del Nord: "La cosa più importante era vincere e andare in finale, ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori. Abbiamo il paese sulle spalle, ma va giocata anche con tranquillità". Sulla sfida contro la Bosnia e i fantasmi del passato: "Non li ho vissuti proprio personalmente ma c'era un aria pesante, con il peso del paese sulle spalle. Se serve un po' di rabbia? Ci giochiamo tantissimo, sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppe energie nei giorni precedenti. Bisogna trovare tutte le energie possibili da mettere in questa partita, se ci sarà lo spirito del morire per il compagno, avremo dei risultati. Sarà una partita dura, non ho mai giocato in Bosnia, ma mi hanno detto che il campo è piccolo. Sarà una gara molto maschia. Gruppo unito? Il mister ha portato brillantezza ed energia, poi i risultati aiutano a consolidare il gruppo".