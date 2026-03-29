Gatti carica l’Italia: “Così avremo dei risultati”. Poi risponde a Pjanic e Muharemovic

Il conto alla rovescia per la partita più importante dell'Italia è iniziato: gli azzurri martedì 31 marzo se la vedranno contro la Bosnia per conquistare il pass per il Mondiale. Una sfida vitale per Gattuso, che ha il compito di riportare la Nazionale nella fase finale della Coppa del Mondo dopo due edizioni mancate. Nelle scorse ore Dimarco ha fatto chiarezza sul caso esultanza, ora Gatti ha presentato il match ai microfoni di Rai Sport, caricando la squadra.
Gatti, le parole verso la Bosnia
Il difensore della Juve si è espresso subito sulla partita vinta contro l'Irlanda del Nord: "La cosa più importante era vincere e andare in finale, ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori. Abbiamo il paese sulle spalle, ma va giocata anche con tranquillità". Sulla sfida contro la Bosnia e i fantasmi del passato: "Non li ho vissuti proprio personalmente ma c'era un aria pesante, con il peso del paese sulle spalle. Se serve un po' di rabbia? Ci giochiamo tantissimo, sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppe energie nei giorni precedenti. Bisogna trovare tutte le energie possibili da mettere in questa partita, se ci sarà lo spirito del morire per il compagno, avremo dei risultati. Sarà una partita dura, non ho mai giocato in Bosnia, ma mi hanno detto che il campo è piccolo. Sarà una gara molto maschia. Gruppo unito? Il mister ha portato brillantezza ed energia, poi i risultati aiutano a consolidare il gruppo".
Il botta e risposta bianconero e l'elogio a Dzeko
Sulle parole di Muharemovic e Pjanic ("ci mangeremo l'Italia, "troveranno il fuoco" ndr): "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a me non piace parlare prima delle partite e al giorno d'oggi parlano tutti, tutti giudicano, noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza pensare agli altri". Sul campo che può essere in condizioni non troppo ottimali, per svantaggiare l'Italia: "Ho giocato in campi peggiori, non so le condizioni ma dobbiamo essere pronti a tutto. La partita è talmente importante che dobbiamo dare 110% per portarla a casa". Su Dzeko: "Ci ho giocato contro in Juve-Inter, è un attaccante molto forte. La sua carriera parla, ma noi dobbiamo trovare tutte le energie possibili per portare a casa una partita che può cambiare il nostro futuro".
Il conto alla rovescia per la partita più importante dell'Italia è iniziato: gli azzurri martedì 31 marzo se la vedranno contro la Bosnia per conquistare il pass per il Mondiale. Una sfida vitale per Gattuso, che ha il compito di riportare la Nazionale nella fase finale della Coppa del Mondo dopo due edizioni mancate. Nelle scorse ore Dimarco ha fatto chiarezza sul caso esultanza, ora Gatti ha presentato il match ai microfoni di Rai Sport, caricando la squadra.
Gatti, le parole verso la Bosnia
Il difensore della Juve si è espresso subito sulla partita vinta contro l'Irlanda del Nord: "La cosa più importante era vincere e andare in finale, ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori. Abbiamo il paese sulle spalle, ma va giocata anche con tranquillità". Sulla sfida contro la Bosnia e i fantasmi del passato: "Non li ho vissuti proprio personalmente ma c'era un aria pesante, con il peso del paese sulle spalle. Se serve un po' di rabbia? Ci giochiamo tantissimo, sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppe energie nei giorni precedenti. Bisogna trovare tutte le energie possibili da mettere in questa partita, se ci sarà lo spirito del morire per il compagno, avremo dei risultati. Sarà una partita dura, non ho mai giocato in Bosnia, ma mi hanno detto che il campo è piccolo. Sarà una gara molto maschia. Gruppo unito? Il mister ha portato brillantezza ed energia, poi i risultati aiutano a consolidare il gruppo".