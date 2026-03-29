L'Italia fa impazzire anche il Giappone: la telecronaca ai gol di Tonali e Kean diventa virale

Milano? Roma? Napoli? Nessuna di queste, perché forse i più grandi tifosi dell'Italia vivono a più di 13000 km di distanza dal Bel Paese, più precisamente in Giappone. Mentre gli Azzurri di Gattuso erano impegnati in campo contro l'Irlanda del Nord, infatti, milioni di italiani dai divani di casa erano ansia sui divani di casa propria, ma i più felici ai gol di Tonali e Kean sono stati senza ombra di dubbio i telecronisti giapponesi che hanno seguito la partita.
"TONALIIIII!", tutti pazzi per l'Italia in Giappone
Maglia Azzurra addosso, pronuncia spiccatamente italo-giapponese e un'enfasi degna dei migliori anime: i video e gli audio della telecronaca giapponese di Italia-Irlanda del Nord nelle ultime ore sono diventati virali su internet. "Sandro Tonaliiiiii", ai due gol della squadra di Gattuso i telecronisti giapponesi si sono dati alla pazza gioia, tra risate e abbracci. La passione per il calcio italiano a quanto pare deve essersi espansa a macchia d'olio, fino ad arrivare nella terra del Sol Levante. Chissà se martedì potranno esultare allo stesso modo contro la Bosnia Erzegovina.
I commenti social: "La miglior telecronaca dai tempi di Winning Eleven"
In Giappone il gioco del calcio negli anni '80 grazie al manga "Captain Tsubasa", meglio conosciuto in Italia con il nome di "Holly e Benji". Da quel giorno i giapponesi si sono appassionati sempre di più e hanno continuato a raccontare storie di calcio, dal videogioco Winning Eleven fino alla serie tv di Inazuma Eleven. Per questo non sorprende vedere i telecronisti così felici per i gol Azzurri. Sui social i tifosi italiani non hanno potuto che sorridere per la stupenda telecronaca: "La miglior telecronaca dai tempi di Winning Eleven! Shuutooo!!!". Qualcuno però si è sorpreso nel vederli così felici quando invece in Italia l'atmosfera attorno alla Nazionale è ben diversa: "Dimostrano più italianità loro che alcuni italioti che tifano per la disfatta in segno di ripicca contro il sistema".