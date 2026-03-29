L'Italia fa impazzire anche il Giappone: la telecronaca ai gol di Tonali e Kean diventa virale

Milano? Roma? Napoli? Nessuna di queste, perché forse i più grandi tifosi dell'Italia vivono a più di 13000 km di distanza dal Bel Paese, più precisamente in Giappone . Mentre gli Azzurri di Gattuso erano impegnati in campo contro l'Irlanda del Nord, infatti, milioni di italiani dai divani di casa erano ansia sui divani di casa propria, ma i più felici ai gol di Tonali e Kean sono stati senza ombra di dubbio i telecronisti giapponesi che hanno seguito la partita .

"TONALIIIII!", tutti pazzi per l'Italia in Giappone

Maglia Azzurra addosso, pronuncia spiccatamente italo-giapponese e un'enfasi degna dei migliori anime: i video e gli audio della telecronaca giapponese di Italia-Irlanda del Nord nelle ultime ore sono diventati virali su internet. "Sandro Tonaliiiiii", ai due gol della squadra di Gattuso i telecronisti giapponesi si sono dati alla pazza gioia, tra risate e abbracci. La passione per il calcio italiano a quanto pare deve essersi espansa a macchia d'olio, fino ad arrivare nella terra del Sol Levante. Chissà se martedì potranno esultare allo stesso modo contro la Bosnia Erzegovina.

I commenti social: "La miglior telecronaca dai tempi di Winning Eleven"

In Giappone il gioco del calcio negli anni '80 grazie al manga "Captain Tsubasa", meglio conosciuto in Italia con il nome di "Holly e Benji". Da quel giorno i giapponesi si sono appassionati sempre di più e hanno continuato a raccontare storie di calcio, dal videogioco Winning Eleven fino alla serie tv di Inazuma Eleven. Per questo non sorprende vedere i telecronisti così felici per i gol Azzurri. Sui social i tifosi italiani non hanno potuto che sorridere per la stupenda telecronaca: "La miglior telecronaca dai tempi di Winning Eleven! Shuutooo!!!". Qualcuno però si è sorpreso nel vederli così felici quando invece in Italia l'atmosfera attorno alla Nazionale è ben diversa: "Dimostrano più italianità loro che alcuni italioti che tifano per la disfatta in segno di ripicca contro il sistema".