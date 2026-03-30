Bosnia-Italia oltre il fattore campo: "Ho giocato finali di Champions davanti a 90 mila persone e…"

Donadoni verso Bosnia-Italia

L'ex ct parla della sfida tra Bosnia e Italia a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "È chiaro che la giusta preoccupazione ci deve essere, in palio c'è una posta importante e vale sia per l'Italia che per la Bosnia, è un'opportunità unica per entrambe le nazionali. Loro hanno lo svantaggio di aver giocato un po' di più rispetto agli azzurri. Qualche cambio lo faranno, ma sono partite in cui l'aspetto fisico passa in secondo piano. È la testa che farà la differenza (come ha sottolineato anche Dimarco ndr), chi andrà in campo dovrà fare i buchi sul terreno di gioco".

Gattuso e l'importanza per l'Italia

Donadoni prosegue: "Se si tratta di trasmettere grinta e fiducia, Gattuso è una certezza. Ma lui è stato scelto anche per le sue capacità tecniche e non solo di carattere. Non possiamo fare troppi calcoli, bisogna andare in campo con determinazione e mettere tutto quello che si ha, uscendone con la consapevolezza di aver dato tutto. Siamo tutti fiduciosi, dobbiamo esserlo. L'Italia deve anche ragionare da squadra, non abbiamo giocatori che possono determinare dal punto di vista individuale e credo che sia anche un bene". Sull'ambiente in Bosnia: "Più sei concentrato sulla partita e su quello che puoi e devi fare, meno distrazioni hai. Ho giocato finali di Champions davanti a 80-90 mila persone e non ricordo nemmeno che c'era tutta quella gente. Se saremo bravi a estraniarci dal contesto, più useremo le energie per fare in modo che la partita vada come ci siamo prefissati. E i nostri giocatori lo sanno. L'aspetto climatico può essere difficile, sento parlare di rischio pioggia o neve, ma ci sarà anche per loro".