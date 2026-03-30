Bosnia-Italia oltre il fattore campo: "Ho giocato finali di Champions davanti a 90 mila persone e…"

La finale playoff si avvicina e la tensione cresce, accompagnata dal desiderio forte di riportare l’Italia ai Mondiali dopo dodici anni di assenza. Martedì 31 marzo, a Zenica, andrà in scena una sfida tutt’altro che semplice: uno stadio raccolto ma infuocato, capace di trascinare la Bosnia con un tifo intenso. Servirà una prova di grande personalità per gli azzurri, chiamati a non lasciarsi condizionare dall’ambiente. La squadra guidata da Gattuso dovrà dimostrare solidità mentale oltre che tecnica. Solo superando paure e pressioni si potrà inseguire davvero il sogno mondiale. E anche Donadoni è dello stesso avviso.
Donadoni verso Bosnia-Italia
L'ex ct parla della sfida tra Bosnia e Italia a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "È chiaro che la giusta preoccupazione ci deve essere, in palio c'è una posta importante e vale sia per l'Italia che per la Bosnia, è un'opportunità unica per entrambe le nazionali. Loro hanno lo svantaggio di aver giocato un po' di più rispetto agli azzurri. Qualche cambio lo faranno, ma sono partite in cui l'aspetto fisico passa in secondo piano. È la testa che farà la differenza (come ha sottolineato anche Dimarco ndr), chi andrà in campo dovrà fare i buchi sul terreno di gioco".
Gattuso e l'importanza per l'Italia
Donadoni prosegue: "Se si tratta di trasmettere grinta e fiducia, Gattuso è una certezza. Ma lui è stato scelto anche per le sue capacità tecniche e non solo di carattere. Non possiamo fare troppi calcoli, bisogna andare in campo con determinazione e mettere tutto quello che si ha, uscendone con la consapevolezza di aver dato tutto. Siamo tutti fiduciosi, dobbiamo esserlo. L'Italia deve anche ragionare da squadra, non abbiamo giocatori che possono determinare dal punto di vista individuale e credo che sia anche un bene". Sull'ambiente in Bosnia: "Più sei concentrato sulla partita e su quello che puoi e devi fare, meno distrazioni hai. Ho giocato finali di Champions davanti a 80-90 mila persone e non ricordo nemmeno che c'era tutta quella gente. Se saremo bravi a estraniarci dal contesto, più useremo le energie per fare in modo che la partita vada come ci siamo prefissati. E i nostri giocatori lo sanno. L'aspetto climatico può essere difficile, sento parlare di rischio pioggia o neve, ma ci sarà anche per loro".
Ansia Mondiali e lotta scudetto in Serie A
L'Italia manca dai Mondiali da 12 anni e Donadoni parla proprio di questo aspetto: "Io credo che ormai si sia arrivati a un punto di non ritorno, sono discorsi che facciamo di continuo, se non c'è grande collaborazione fra i club e la Nazionale diventa tutto molto più difficile, ci deve essere unione d'intenti. La presenza di tanti giocatori da fuori non aiuta ma è un discorso trito e ritrito a cui difficilmente si può porre rimedio. Il bacino si restringe sempre di più e questo complica il lavoro e le scelte". L'ex ct poi spiega: "È inutile piangersi addosso, il materiale tecnico e umano è questo e bisogna tirare fuori il massimo, anche se così si è ridotta la forbice con nazionali magari meno quotate". A chiudere anche due parole sulla Serie A: "Da adesso in poi ogni partita ha un risvolto particolare. Conta non fare passi falsi, tutte le partite possono segnare un punto importante nel finale di questa stagione. Scudetto? È chiaro che l'Inter abbia ancora un buon vantaggio ma gli ultimi tentennamenti possono fare pensare che si possa rientrare in gioco".
La finale playoff si avvicina e la tensione cresce, accompagnata dal desiderio forte di riportare l’Italia ai Mondiali dopo dodici anni di assenza. Martedì 31 marzo, a Zenica, andrà in scena una sfida tutt’altro che semplice: uno stadio raccolto ma infuocato, capace di trascinare la Bosnia con un tifo intenso. Servirà una prova di grande personalità per gli azzurri, chiamati a non lasciarsi condizionare dall’ambiente. La squadra guidata da Gattuso dovrà dimostrare solidità mentale oltre che tecnica. Solo superando paure e pressioni si potrà inseguire davvero il sogno mondiale. E anche Donadoni è dello stesso avviso.
Donadoni verso Bosnia-Italia
L'ex ct parla della sfida tra Bosnia e Italia a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "È chiaro che la giusta preoccupazione ci deve essere, in palio c'è una posta importante e vale sia per l'Italia che per la Bosnia, è un'opportunità unica per entrambe le nazionali. Loro hanno lo svantaggio di aver giocato un po' di più rispetto agli azzurri. Qualche cambio lo faranno, ma sono partite in cui l'aspetto fisico passa in secondo piano. È la testa che farà la differenza (come ha sottolineato anche Dimarco ndr), chi andrà in campo dovrà fare i buchi sul terreno di gioco".
Gattuso e l'importanza per l'Italia
Donadoni prosegue: "Se si tratta di trasmettere grinta e fiducia, Gattuso è una certezza. Ma lui è stato scelto anche per le sue capacità tecniche e non solo di carattere. Non possiamo fare troppi calcoli, bisogna andare in campo con determinazione e mettere tutto quello che si ha, uscendone con la consapevolezza di aver dato tutto. Siamo tutti fiduciosi, dobbiamo esserlo. L'Italia deve anche ragionare da squadra, non abbiamo giocatori che possono determinare dal punto di vista individuale e credo che sia anche un bene". Sull'ambiente in Bosnia: "Più sei concentrato sulla partita e su quello che puoi e devi fare, meno distrazioni hai. Ho giocato finali di Champions davanti a 80-90 mila persone e non ricordo nemmeno che c'era tutta quella gente. Se saremo bravi a estraniarci dal contesto, più useremo le energie per fare in modo che la partita vada come ci siamo prefissati. E i nostri giocatori lo sanno. L'aspetto climatico può essere difficile, sento parlare di rischio pioggia o neve, ma ci sarà anche per loro".