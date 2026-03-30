Gattuso, diretta conferenza Bosnia-Italia: le dichiarazioni del ct verso la finale playoff Mondiale

Ormai il tempo di ragionare è terminato, l'Italia è pronta a scendere in campo a Zenica contro la Bosnia. Il risultato da ottenete è solo uno: la vittoria. Un successo che riporterebbe gli azzurri al Mondiale dopo 12 anni dall'ultima volta e due edizioni mancate. Gattuso ha preparato la sfida senza troppa pressione e lo ha ribadito più volte davanti i microfoni, anche prima della semifinale contro l'Irlanda del Nord. E ora in conferenza stampa scioglierà gli ultimi dubbi e presenterà la sfida più importante della sua carriera da allenatore.