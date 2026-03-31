Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: "Mazzata difficile da digerire". Sul futuro...

"I ragazzi hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo. Io personalmente chiedo scusa che non ce l'ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato. Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali . Ci teniamo la prestazione, ma fa male". Così alla Rai1 il ct dell'Italia Gennaro Gattuso dopo l'eliminazione ai rigori contro la Bosnia . "Una mazzata così è difficile da digerire. Non voglio parlare di arbitri e non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Il calcio è questo, però è difficile digerire", ha aggiunto Gattuso. "Questi ragazzi non meritavano una batosta così per la determinazione, per l'impegno - ha detto ancora Gattuso -. Abbiamo fatto fatica, siamo rimasti in dieci. Questo è il calcio, però io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per il movimento. Ma se oggi mi pungono con una spilla, non esce una goccia di sangue: così fa davvero male".

L'amarezza di Gattuso

"Erano anni che non vedevo una Nazionale con un cuore così. Fa male ma bisogna accettarlo, non voglio parlare di arbitri. Potevamo fare il secondo gol, ma credo che abbiamo dato tutto. Ci vorrà del tempo perché a livello personale è una bella mazzata. La squadra ha fatto quello che doveva fare, era da tanto che si chiedeva l'attaccamento alla maglia. Oggi gli episodi ci hanno condannato. Ora dovremo smaltire la delusione e non mi sembra il caso di parlare di futuro. Sappiamo che è da un po' di anni che facciamo fatica. C'è sicuramente gente più brava di me e che ne sa di più", ha spiegato Gattuso ai microfoni di Sky.

Il commento di Spinazzola

"Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l'abbiamo portata ai rigori, potevamo fare tre quattro gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiano vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro. Sapevamo che in 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo avuto tre quattro occasioni. Inutile parlare, dispiacere veramente enorme. L'ultimo treno per molti di noi? Per me sicuramente, dispiace per tutta l'Italia". Così, invece,ha commentato il ko contro la Bosnia.