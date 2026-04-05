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Quelli che devono chiedere scusa a Gattuso

L'episodio che la dice lunga sulla distanza siderale fra il sentimento del ct che ha dato l'anima pur di riportare l'Italia al Mondiale e lo spirito di una squadra che pensava alle prebende
Xavier Jacobelli
1 min
Quelli che devono chiedere scusa a Gattuso© ANSA
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L'ultima lezione su che cosa significhi l'attaccamento alla Nazionale, Rino Gattuso l'ha data agli azzurri prima di scendere in campo nella fatal Zenica. Raccontano che un gruppo di giocatori avesse chiesto se ci fosse un premio in palio in caso di qualificazione mondiale. "Si discuteva di una cifra intorno ai 300 mila euro - ha rivelato Repubblica - Ovviamente, da dividere per tutti e 28 i convocati. Insomma, poco più di 10 mila euro"

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