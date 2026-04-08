Il passettino indietro per farne uno avanti

Tutti vogliono le riforme. Basta che riguardino gli altri. Piuttosto tipico del nostro Paese, non solo nel calcio, dove l’idea di bene collettivo è fragilissima quando si scontra con quella di interesse personale. La riduzione delle squadre professionistiche, per esempio, è una riforma di cui si parla da almeno dieci anni. E da almeno dieci anni si registrano, ufficiali e ufficiose, adesioni al progetto che garantirebbe, in questo momento storico, una maggiore sostenibilità economica, un calendario più logico e un aumento della qualità media del “prodotto calcio”. Poi, però, tutti rifiutano di perdere anche solo mezza squadra della propria lega. La Serie A si è asserragliata sulla linea delle 20 squadre, non una di meno. La motivazione è legata proprio alla vendita dei diritti tv e all’equazione, del tutto presunta, che un numero minore di partite possa comportare un proporzionale calo dei ricavi. Come se a chi compra i diritti interessasse non perdere un campionato dilatato, in cui ci sono sempre almeno quattro o cinque squadre che vivacchiano da aprile in poi. Girano, in modo assai informale e quindi senza alcuna certificazione, dei tabulati delle audience televisive delle partite di Serie A e, ad ogni giornata, ci sono almeno due o tre gare che hanno numeri imbarazzanti, nell’ordine di appena una decina di migliaia di spettatori. Sicuri che il taglio di due squadre sarebbe un disastro per le tv che acquistano i diritti? O il disastro sarebbe, invece, per chi - tra i club - dovrebbe rinunciare a quella specie di “reddito di cittadinanza del calcio” che sono i diritti a pioggia solo per sopravvivere in Serie A senza il rischio di retrocedere?