L’Italia annuncia il prossimo ct: chi guiderà la Nazionale per le sfide con Lussemburgo e Grecia

C’è un’Italia che prova a ripartire, ma lo fa in equilibrio tra passato recente e futuro ancora da scrivere. Dopo l’ennesima delusione, con la terza qualificazione consecutiva al Mondiale sfumata, la panchina azzurra cambia volto, almeno per ora. Le dimissioni di Gattuso hanno lasciato un vuoto pesante, colmato temporaneamente da una scelta interna . Sarà Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell’Under 21, a guidare la Nazionale maggiore nelle prossime uscite contro Lussemburgo e Grecia. Una soluzione ad interim che accompagna l’Italia verso l’estate, in attesa di decisioni più definitive sul futuro della panchina azzurra.

Baldini nuovo ct per le amichevoli

L’Italia tornerà in campo tra poco meno di due mesi per affrontare due test internazionali. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo, mentre domenica 7 giugno (ore 20.45) gli Azzurri saranno impegnati al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia. A guidare il gruppo sarà Baldini, affiancato dal suo staff, in una fase delicata che richiede equilibrio e capacità di gestione. I precedenti sorridono all’Italia: otto vittorie su nove contro il Lussemburgo, con l’unico pareggio risalente al 2014, e un bilancio favorevole anche contro la Grecia, battuta sette volte in undici confronti complessivi. L’ultimo incrocio, nel 2019, vide gli azzurri imporsi 2-0 all'Olimpico di Roma.

Uno sguardo alla Nations League

Queste due gare rappresentano un passaggio intermedio verso un impegno ben più rilevante: la Nations League. A settembre, infatti, l’Italia inizierà il proprio cammino nella quinta edizione del torneo, inserita nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia. Il debutto è in programma venerdì 25 settembre, seguito da un calendario fitto che vedrà gli Azzurri scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni. Dopo le sfide di inizio autunno, il girone si concluderà a novembre con le partite contro Francia e Belgio.