Allegri-Ranieri e il jolly Malagò, Conte e il problema ingaggio. Inzaghi il 'copetero' e Mancini...

Se eletto, Giovanni Malagò affiderebbe l’Italia a Massimiliano Allegri , con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento tra la Nazionale maggiore e le varie rappresentative giovanili. Questo sarebbe il jolly che porta nel taschino l’ex numero uno del Coni, un progetto strutturato pensato per andare oltre al biennio che porterà agli Europei passando per la Nations League, anche perché - al di là delle prossime competizioni a cui è attesa la Nazionale - il bersaglio grosso si chiama Mondiale dove l’Italia deve tornare e, possibilmente, farlo da protagonista: solo così si potrebbe medicare la ferita, ancora purulenta, per la tripla mancata qualificazione, un record di cui nessuno sentiva il bisogno alle nostre latitudini.

L’indiscrezione circolata ieri nel borsino del toto-ct ha fatto calare le quotazioni, comunque sempre altissime, di Antonio Conte. Raffreddamento (si vocifera) dovuto anche a ragioni economiche: l’allenatore, una volta chiuso il suo rapporto con il Napoli, dovrebbe comunque accettare cifre molto più basse rispetto a quelle che gli garantisce Aurelio De Laurentiis. Più facile, in questo senso, accontentare Allegri che, essendo preso in tutt’altri pensieri (il rendimento del Milan è crollato nelle ultime partite e ora pure la qualificazione Champions non è più data per sicura), aspetta di capire dove porterà il vento. Il tutto al netto del fatto che centrare l’obiettivo, porterebbe al prolungamento automatico del contratto che lo lega al club rossonero fino al giugno 2028.

Il debito di Ranieri con la Nazionale

Come nel caso del Napoli (De Laurentiis ha già dato la disponibilità a liberare Conte per la Nazionale e quella frase inerente alle diverse vedute sulla presenza dei tifosi in ritiro è apparsa come segnale di una sintonia non più granitica tra i due), pure al Milan non farebbero barricate per trattenere Allegri anche alla luce dei rapporti sempre piuttosto ondivaghi all’interno delle varie anime presenti in società. Lo stesso, circoscrivendo sempre il ragionamento al “ticket” che avrebbe in testa Malagò, potrebbe valere per Ranieri che nell’invettiva in diretta tv prima della gara con il Pisa ha chiaramente detto di essere disposto a lasciare qualora la sua sintonia con i Friedkin dovrebbe venire meno. E “Sor Claudio” avrebbe pure un debito da saldare proprio con la Nazionale, considerato che era lui la prima scelta di Gravina per il dopo-Spalletti e soltanto dopo il suo “no, grazie” il presidente federale seguì il consiglio di Buffon di affidare la panchina a Gattuso. Nel mazzo restano pure altri nomi accomunati da un’idea di fondo, quella di affidare la panchina dell’Italia a un allenatore di comprovata affidabilità.

Inzaghi alla finestra

In tal senso Roberto Mancini sarebbe l’ideale: potrebbe facilmente sciogliere i vincoli che lo legano ai qatarioti dell’Al-Sadd ed è l’ultimo ad aver vinto con la Nazionale. Problema è che nessuno in via Allegri ha dimenticato i giorni del suo addio e questo - anche in assenza di Gravina - è un nodo che difficilmente può far lievitare la sua candidatura. Diverso il discorso che riguarda Simone Inzaghi: lui, quando è stato interrogato sull’argomento, si è trincerato nell’anno di contratto che ha ancora con i sauditi dell’Al-Hilal ma - al di là delle dichiarazioni ufficiali, non gli dispiacerebbe affatto tornare in Italia. Il fatto che la Nazionale abbia bisogno di un ct da settembre, gli permetterebbe di rimanere a Riad almeno 183 giorni nell’anno fiscale per mantenere la residenza e non versare imposte sull’ingaggio dell’Al-Hilal (lo stesso iter ha dovuto seguirlo Pioli prima di legarsi alla Fiorentina). Posto che anche questi dovrebbe tagliarsi in modo considerevole l’ingaggio, i pro di Inzaghi sono sotto gli occhi di tutti: è un maestro nel 3-5-2 (sistema di gioco più in voga nella nostra Serie A) e, soprattutto, ha un dna “copetero” come dimostrano le due finali di Champions centrate dall’Inter. Il che, per una Nazionale è senz’altro un ottimo biglietto da visita da mostrare.