“Da Gravina analisi chiara e spietata. Gli arbitri? Servirebbe la ristrutturazione dell’Aia”

Buongiorno Valentini, perché la politica sembra così attenta, quasi ossessionata, dal calcio in questo momento? «Perché il calcio continua a garantire molta visibilità e popolarità. Nonostante il momento negativo della Nazionale cattura l’attenzione e le emozioni di decine di milioni di italiani. E, proprio perché il momento è negativo, aumenta il desiderio di apparire come coloro che riformano e rilanciano il calcio. Ora… non credo che si possa parlare di vere e proprie interferenze della politica, ma credo comunque che il calcio debba mantenere la sua autonomia. Semmai servirebbe avviare un dialogo costruttivo con il Governo, attraverso il quale accompagnare le riforme sul piano legislativo. Alla fine credo che non si possa prescindere dal confronto con il Governo, ma deve esserci rispetto reciproco e unità di intenti su tre obiettivi: potenziare il movimento calcistico, rilanciare la Nazionale e rendere il sistema economicamente sostenibile perché altrimenti si fa il botto».
Commissario sì o commissario no, quindi? «Non mi entusiasmo. Vorrei che il calcio trovasse al suo interno la forza di rigenerarsi. E, oltretutto, adesso non ci sono le condizioni giuridiche o normative per ricorrere al commissariamento, che peraltro non dovrebbe essere deciso dal Governo, ma dal Coni, tanto per essere precisi. Il commissario da molti è visto come una via più veloce per fare le riforme e scrivere nuove norme, ma sinceramente io credo e mi auguro che il calcio trovi le forze al suo interno per questo percorso».
Riforme calcio italiano: giovani, Coverciano e struttura dei campionati
Parliamo dei tre obiettivi cui accennava prima. “Potenziare il calcio” è un po’ generico, cosa intende nello specifico? «Per esempio, rifondare la scuola di Coverciano che è un po’ ingessata. Soprattutto per la formazione degli allenatori che devono dedicarsi ai bambini e ai ragazzi. Sui campi delle giovanili si insegnano diagonali, marcature preventive e pressing invece della tecnica. Deve esserci una netta inversione di tendenza e questa, secondo me, deve partire da Coverciano dove formare i tecnici dei settori giovanili. Sul fatto di forzare l’utilizzo di giovani italiani, invece, sono scettico: la leggi europee lo impediscono e non c’è modo di forzarle. In quel senso servirebbe un grande patto trasversale fra i club che prendessero l’impegno di schierare degli italiani. O, come ha proposto Spalletti, inseire sempre un giovane italiano Under 19, ma anche qui occorre un patto di autoregolamentazione».
Mi permetta un’obiezione: se i club non riescono a mettersi d’accordo su anticipi e posticipi come fanno a sancire un patto così importante? (ride)
«Ha ragione. E non solo su anticipi e posticipi… Da anni, per esempio, non si riesce a ridurre il numero delle squadre perché c’è la fascia media della Serie A non vuole aumentare i rischi di retrocessione, quindi sta più comoda con le venti squadre. Però secondo me bisogna conciliare il buon senso con le idee nuove, nel rispetto delle componenti. È l’unica strada per fare le riforme».
Ridurre i club professionistici, dalla A alla C, è quindi possibile secondo lei? «Non lo so. In Serie A mi sembra molto dura, diciamo che in questo momento si potrebbe ragionare sulla Serie C. Quello che ha detto Gravina mi sembra una proposta intelligente: alziamo l’asticella dei requisiti economici, stringendo l’accesso ed evitando che si iscrivano squadre che poi a metà stagione falliscono, falsando i campionati. Poi evitiamo i ripescaggi. Nel giro di qualche stagione la C passerebbe da 60 club attuali a 40: due gironi da venti».
Cosa pensa del documento di Gravina nel quale elenca i problemi del calcio italiano? «Quella di Gravina è un’analisi chiara e spietata di una situazione grave. È un documento importante, soprattutto perché sento parlare gente che non conosce l’argomento e dice cose senza senso».
Crisi e governance del calcio italiano: veti, riforme e ruolo della FIGC
Però Gravina l’ha scritto dopo otto anni di presidenza. Possibile che non sia riuscito a realizzare neanche uno di quei punti? «E perché chi c’è riuscito prima di lui? Torniamo sulla riforma dei campionati, quella che Tavecchio chiamava la madre di tutte le riforme, ma non c’è riuscito e nessuno prima di lui: prima di lui nessun presidente c’è riuscito, Abete Nizzola, Carraro, Matarrese...».
È così difficile riformare il calcio italiano? «Io ho passato tanti anni in Federazione, il meccanismo dei veti incrociati del Consiglio Federale impedisce in modo quasi sistematico il cambiamento. Se vuoi tagliare la A o la B, le leghe devono essere d’accordo e le leghe non sono d’accordo perché difendono i loro interessi».
Messa così finisce che ha ragione chi invoca il commissario. «Eh… ma sempre dall’assemblea devi passare. E io ne ho visti commissari a cui hanno impedito di fare le riforme. Parliamoci chiaro: allo stato attuale delle cose, il calcio italiano, in tutte le sue componenti, deve fare un atto di autocoscienza e affrontare in modo collettivo la crisi, trovando in modo condiviso le soluzioni».
Definisca meglio “atto di autocoscienza”. «Le componenti devono chiudersi a chiave in una stanza e uscirne solo quando hanno stilato un’agenda condivisa delle riforme. Poi possono eleggere chi vogliono non è una questione di nomi, ma di programmi che devono essere condivisi da tutti, altrimenti poi non si attuano, indipendente da chi sia il presidente».
FIGC, Malagò-Abete e futuro del sistema
Malagò o Abete per lei pari sono? «Il duello Malagò-Abete è una rappresentazione sbagliata della situazione. Malagò ha tutte le carte per fare bene il presidente: ha qualità, passione, conoscenza politica, esperienza. Abete non ha nessuna smania di rifare il presidente federale, lui ha solo intercettato con grande tempismo il tentativo della Lega di spendere un nome senza i programmi. Lo stesso Malagò non ha detto di essere un candidato, ma di aver accettato il mandato fiduciario per un percorso esplorativo con le componenti. Malagò lo sa bene…».
Cosa? «Che devi avere un largo consenso altrimenti non si fa nulla. Con il 51% vivi male. Se Malagò non percepisce un largo consenso sui programmi sarà il primo a fare un passo indietro. E Abete non vuole fare il presidente, ma aprire un tavolo di confronto sui temi da affrontare per riformare il calcio. Se non c’è condivisione, scattano i veti incrociati e quelli hanno bloccato tutti, pure i Nizzola e i Matarrese».
La famosa stanza da chiudere a chiave… «Diciamo un comitato di salute pubblica. Secondo me, peraltro, la Figc dovrebbe riorganizzarsi in modo più efficiente e scindere la parte politica da quella tecnica. In sostanza creare due rami d’azienda: Da una parte la gestione politico-amministrativa con le relazioni con il Governo, i regolamenti, la giustizia, la Covisoc, lo statuto, il bilancio, eccetera. Dall’altra quella sportiva che deve occuparsi delle nazionali, di Coverciano, delle linee guida tecniche. E servono professionalità specifiche: manager e dirigenti esperti da una parte, ex giocatori, allenatori o direttori sportivi dall’altra».
Stadi, scommesse e arbitri
La Serie A di questi tempi sembra bussare molto a soldi. Scommesse, decreto crescita, stadi… «Distinguiamo. Secondo me sulle scommesse hanno ragione i club. I marchi sono loro, i campionati sono i loro, perché non devono avere una fetta delle scommesse che esistono grazie a loro?».
Decreto crescita? «Sono scettico. Alla fine si spendono un sacco di soldi per giocatori non sempre all’altezza e se ne sprecano altri per agenti e commissioni. Il calcio verso alla Stato 1,5 miliardi di fiscalità, quindi ha diritto di chiedere qualcosa, ma non orienterei la scelta sul decreto crescita, quanto piuttosto su vantaggi per l’utilizzo di giovani o per la costruzione degli stadi, che sono un altro elemento cruciale per la rinascita. Senza gli stadi non si va da nessuna parte».
La Serie A e i Dilettanti non sono troppo distanti per trovare un fronte condiviso? Cioè, il vertice della piramide mi pare troppo alto rispetto alla base. «Io sono più fiducioso. Il vertice, la Serie A, è la locomotiva che traina il movimento, ma la Lega Dilettanti con 1,2 milioni di iscritti e 11mila società, con dirigenti che mettono i soldi di tasca loro per far giocare le squadre rappresentano una ricchezza per tutto il movimento. È una questione di vasi comunicanti, i livelli possono dialogare».
Cosa la spinge a essere fiducioso? «Che questa situazione così grave finalmente spaventi tutti e li spinga a lavorare insieme. Siamo a un passo dal baratro e possiamo evitarlo solo insieme, altrimenti si fa il gioco di chi vuole comandare da fuori. Poi il Governo può aiutare e accompagnare le riforme. Lo ha già fatto, affiancando alla Covisoc un’agenzia per verificare ancora meglio la parte amministrativa dei club. E poi ci sono da rivedere anche la giustizia sportiva e gli arbitri».
Partiamo dalla giustizia sportiva. «Deve continuare a essere veloce, ma deve dare più certezze sull’equilibrio di certe decisioni. Ultimamente non sempre quell’equilibrio c’è stato tra situazione e situazione e non ha dato prove lusinghiere».
Sulla giustizia sportiva incombe anche la sentenza della Corte Europea che potrebbe rivoluzionarla con la possibilità di appellarsi ai tribunali ordinari. «Secondo me, alla fine, non verrà rivoluzionata, ma certo è una bella spada di Damocle».
Arbitri? «Il problema non sono gli errori, che ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ma servirebbe una ristrutturazione dell’Aia che non ha dato buona immagine di sé a livello etico e comportamentale. Gli arbitri sono un settore chiave: senza di loro non si gioca».
Buongiorno Valentini, perché la politica sembra così attenta, quasi ossessionata, dal calcio in questo momento? «Perché il calcio continua a garantire molta visibilità e popolarità. Nonostante il momento negativo della Nazionale cattura l’attenzione e le emozioni di decine di milioni di italiani. E, proprio perché il momento è negativo, aumenta il desiderio di apparire come coloro che riformano e rilanciano il calcio. Ora… non credo che si possa parlare di vere e proprie interferenze della politica, ma credo comunque che il calcio debba mantenere la sua autonomia. Semmai servirebbe avviare un dialogo costruttivo con il Governo, attraverso il quale accompagnare le riforme sul piano legislativo. Alla fine credo che non si possa prescindere dal confronto con il Governo, ma deve esserci rispetto reciproco e unità di intenti su tre obiettivi: potenziare il movimento calcistico, rilanciare la Nazionale e rendere il sistema economicamente sostenibile perché altrimenti si fa il botto».
Commissario sì o commissario no, quindi? «Non mi entusiasmo. Vorrei che il calcio trovasse al suo interno la forza di rigenerarsi. E, oltretutto, adesso non ci sono le condizioni giuridiche o normative per ricorrere al commissariamento, che peraltro non dovrebbe essere deciso dal Governo, ma dal Coni, tanto per essere precisi. Il commissario da molti è visto come una via più veloce per fare le riforme e scrivere nuove norme, ma sinceramente io credo e mi auguro che il calcio trovi le forze al suo interno per questo percorso».