“Da Gravina analisi chiara e spietata. Gli arbitri? Servirebbe la ristrutturazione dell’Aia”

La Serie A di questi tempi sembra bussare molto a soldi. Scommesse, decreto crescita, stadi… «Distinguiamo. Secondo me sulle scommesse hanno ragione i club. I marchi sono loro, i campionati sono i loro, perché non devono avere una fetta delle scommesse che esistono grazie a loro?».

Decreto crescita? «Sono scettico. Alla fine si spendono un sacco di soldi per giocatori non sempre all’altezza e se ne sprecano altri per agenti e commissioni. Il calcio verso alla Stato 1,5 miliardi di fiscalità, quindi ha diritto di chiedere qualcosa, ma non orienterei la scelta sul decreto crescita, quanto piuttosto su vantaggi per l’utilizzo di giovani o per la costruzione degli stadi, che sono un altro elemento cruciale per la rinascita. Senza gli stadi non si va da nessuna parte».

La Serie A e i Dilettanti non sono troppo distanti per trovare un fronte condiviso? Cioè, il vertice della piramide mi pare troppo alto rispetto alla base. «Io sono più fiducioso. Il vertice, la Serie A, è la locomotiva che traina il movimento, ma la Lega Dilettanti con 1,2 milioni di iscritti e 11mila società, con dirigenti che mettono i soldi di tasca loro per far giocare le squadre rappresentano una ricchezza per tutto il movimento. È una questione di vasi comunicanti, i livelli possono dialogare».

Cosa la spinge a essere fiducioso? «Che questa situazione così grave finalmente spaventi tutti e li spinga a lavorare insieme. Siamo a un passo dal baratro e possiamo evitarlo solo insieme, altrimenti si fa il gioco di chi vuole comandare da fuori. Poi il Governo può aiutare e accompagnare le riforme. Lo ha già fatto, affiancando alla Covisoc un’agenzia per verificare ancora meglio la parte amministrativa dei club. E poi ci sono da rivedere anche la giustizia sportiva e gli arbitri».

Partiamo dalla giustizia sportiva. «Deve continuare a essere veloce, ma deve dare più certezze sull’equilibrio di certe decisioni. Ultimamente non sempre quell’equilibrio c’è stato tra situazione e situazione e non ha dato prove lusinghiere».

Sulla giustizia sportiva incombe anche la sentenza della Corte Europea che potrebbe rivoluzionarla con la possibilità di appellarsi ai tribunali ordinari. «Secondo me, alla fine, non verrà rivoluzionata, ma certo è una bella spada di Damocle».

Arbitri? «Il problema non sono gli errori, che ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ma servirebbe una ristrutturazione dell’Aia che non ha dato buona immagine di sé a livello etico e comportamentale. Gli arbitri sono un settore chiave: senza di loro non si gioca».