Europei U19, Italia nel gruppo B: le avversarie degli Azzurri, date e calendario

Saranno Croazia, Serbia e Ucraina le prossime avversarie della Nazionale Under 19 che, questa mattina, presso la Wrexham University , ha scoperto il proprio girone, il Gruppo B , della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Gli Azzurrini hanno chiuso il primo turno di qualificazione del Gruppo 9 - andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia - al primo posto con 7 punti, precedendo Polonia (6 punti), Moldova (3 punti) e Bosnia ed Erzegovina (1 punto). Successivamente, nel Gruppo 6 della fase élite, disputato dal 25 al 31 marzo in Calabria, hanno nuovamente terminato in vetta, sempre con 7 punti, a pari merito con la Turchia ma con una migliore differenza reti (6 contro 2), davanti a Ungheria (3 punti) e Slovacchia (0 punti).

Le parole di Bollini

“Quando si arriva al sorteggio - specifica il tecnico Alberto Bollini - c’è sempre un po’ di emotività nel conoscere le avversarie. Siamo all’apice della competizione, che rappresenta un’opportunità gigantesca per i ragazzi. Abbiamo pescato la Croazia, che ha eliminato la Francia (Gruppo 3 della fase élite, ndr), la Serbia, che considero la squadra rivelazione di questa edizione per aver superato un girone con Inghilterra, Portogallo e Polonia nel turno precedente (Gruppo 2, ndr), e infine l’Ucraina, che, nonostante la situazione che sta vivendo, riesce a mantenere alto il proprio livello di competitività. Giocheremo in un periodo particolare (dal 28 giugno all’11 luglio, ndr), in cui dovremo essere bravi a considerare tutte le variabili possibili per farci trovare pronti”.

ll calendario dell'Italia

L’Italia debutterà lunedì 29 giugno (ore 17), al The Oval di Caernarfon, contro i pari età della Serbia, prima di vedersela, nell’ordine, giovedì 2 luglio (ore 15) con la Croazia, sempre nello stesso impianto, e domenica 5 luglio (ore 17) con l’Ucraina al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio (ore 17.30 a Denbigh e ore 20 a Wrexham), mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 20) al Racecourse Ground. Le semifinaliste e la vincente del play-off, in programma mercoledì 8 luglio (ore 15) a Bangor, si qualificheranno al prossimo Mondiale Under 20, previsto nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.