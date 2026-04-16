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Europei U19, Italia nel gruppo B: le avversarie degli Azzurri, date e calendario

Gli azzurrini debutteranno in Galles lunedì 29 giugno. Bollini: "Opportunità gigantesca per i ragazzi"
3 min
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Europei U19, Italia nel gruppo B: le avversarie degli Azzurri, date e calendario© FOTO PASQUALE GOLIA-AG ALDO LIVE
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Saranno Croazia, Serbia e Ucraina le prossime avversarie della Nazionale Under 19 che, questa mattina, presso la Wrexham University, ha scoperto il proprio girone, il Gruppo B, della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Gli Azzurrini hanno chiuso il primo turno di qualificazione del Gruppo 9 - andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia - al primo posto con 7 punti, precedendo Polonia (6 punti), Moldova (3 punti) e Bosnia ed Erzegovina (1 punto). Successivamente, nel Gruppo 6 della fase élite, disputato dal 25 al 31 marzo in Calabria, hanno nuovamente terminato in vetta, sempre con 7 punti, a pari merito con la Turchia ma con una migliore differenza reti (6 contro 2), davanti a Ungheria (3 punti) e Slovacchia (0 punti).

Le parole di Bollini

Quando si arriva al sorteggio - specifica il tecnico Alberto Bollini - c’è sempre un po’ di emotività nel conoscere le avversarie. Siamo all’apice della competizione, che rappresenta un’opportunità gigantesca per i ragazzi. Abbiamo pescato la Croazia, che ha eliminato la Francia (Gruppo 3 della fase élite, ndr), la Serbia, che considero la squadra rivelazione di questa edizione per aver superato un girone con Inghilterra, Portogallo e Polonia nel turno precedente (Gruppo 2, ndr), e infine l’Ucraina, che, nonostante la situazione che sta vivendo, riesce a mantenere alto il proprio livello di competitività. Giocheremo in un periodo particolare (dal 28 giugno all’11 luglio, ndr), in cui dovremo essere bravi a considerare tutte le variabili possibili per farci trovare pronti”.

ll calendario dell'Italia

L’Italia debutterà lunedì 29 giugno (ore 17), al The Oval di Caernarfon, contro i pari età della Serbia, prima di vedersela, nell’ordine, giovedì 2 luglio (ore 15) con la Croazia, sempre nello stesso impianto, e domenica 5 luglio (ore 17) con l’Ucraina al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio (ore 17.30 a Denbigh e ore 20 a Wrexham), mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 20) al Racecourse Ground. Le semifinaliste e la vincente del play-off, in programma mercoledì 8 luglio (ore 15) a Bangor, si qualificheranno al prossimo Mondiale Under 20, previsto nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.

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