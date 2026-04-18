Euro 2032, salvagente del calcio: non dobbiamo perdere un’occasione per risollevarci

La strada è in salita, ma lo sapevamo. Euro 2032 è una sfida da quando la Figc di Gravina l'ha ottenuto insieme alla Turchia. Una conquista che il nostro Paese dovrà difendere a ottobre, quando il comitato esecutivo Uefa deciderà le 10 venue - 5 a testa - che ospiteranno la rassegna. Nyon valuterà gli stadi, ma anche tutto il resto, dalle città alle rispettive mobilità. E lì non siamo messi peggio dei turchi. Quanto agli impianti: Ceferin, presidente Uefa, li ha definiti una «vergogna». Un grido di allarme ribadito di recente: dopo Zenica, Euro 2032 è diventato terra di reciproche recriminazioni. L'altro ieri, il ministro Abodi ha detto di aver sentito poca convinzione dalla Figc nel percorso di nomina del commissario straordinario Massimo Sessa. Sarà che questo percorso sia durato più di un anno, seppur Sessa sia un altissimo profilo e destinato a sbloccare miliardi di investimenti (privati: Gravina ha lamentato proprio l’assenza di fondi pubblici, a differenza di altre manifestazioni) e velocizzare i lavori. Sta di fatto che, tra divergenze e antipatie, politica e Figc lavorano per un obiettivo di tutti, mentre la Uefa vigila dopo la nomina di Michele Uva a executive director di Euro 2032. Gli Europei sono uno dei principali eventi sportivi al mondo.

Regalo del calcio al Paese

A parte gli stadi, che in Italia hanno un'età media superiore ai 60 anni, la manifestazione è un regalo del calcio al Paese, che forse deve crederci di più. La permanenza media dei tifosi in Francia per Euro 2016 è stata di 7,9 giorni, con una spesa quotidiana di circa 154 euro a persona. Uno studio Nielsen Sports ha misurato l’impatto di Euro 2024 per la Germania: circa 7,44 miliardi di euro. Oltre il 90% dalle spese sostenute dai 2,7 milioni di possessori di biglietti: il 44% era straniero, il 97% ha detto di voler tornare in Germania. Per un Europeo condiviso, la stima è in teoria da dimezzare, ma il turismo rappresenta un business ben più centrale per l’Italia: del resto, se avevano voglia di rivedere Gelsenkirchen, figurarsi Roma. Euro 2032 potrebbe valere circa 1 miliardo di euro per ogni città italiana ospitante: tutte, o quasi, ci stanno provando. A oggi, gli stadi candidabili sono otto, ma è previsto che salgano a nove tra due settimane, nel prossimo aggiornamento tra le parti. Il percorso da qui a ottobre - meglio: a fine luglio, quando la Figc dovrà avere in mano i dossier definitivi - è costellato di tappe. Lo Stadium di Torino è il fiore all'occhiello, ma gli Europei si terranno fra sei anni ed è cruciale il cronoprogramma di ciascuna città. Roma ha due stadi papabili - l’Olimpico e quello futuro della Roma -, a Firenze il Franchi (che rispetta i 130 requisiti Uefa, come Stadium e Olimpico) è un cantiere aperto.

Per ora sono fuori Bari, Bologna e Verona

Arriverà a dama Palermo, complice la potenza del City Group, ma anche le timeline di Salerno, Cagliari e Napoli fanno ben sperare: nel caso del capoluogo campano, non aiutano le diverse idee tra Comune e De Laurentiis. Rientrerà in corsa Genova, per ora sono fuori Bari, Bologna e Verona. Si è proposta Lecce: è difficile possa davvero ospitare Euro 2032, ma è un bel segnale e "almeno" cinque stadi da proporre non vuol dire "massimo". Resta il rebus San Siro: non rispetta e non rispetterà i requisiti. Inter e Milan, dopo averlo comprato, vogliono un nuovo stadio (che li centrerebbe e nascerebbe in tempo, pronto nel 2031). Le incertezze derivano dalle inchieste: per ora, al netto della polemica politica (tutti sanno che l’opposizione non avrebbe avuto più ritrosie di Sala a cedere il Meazza) non ci sono segnali che possano bloccare la vendita, né spaventare i club, per cui lo stadio è prioritario, ma siamo solo all’inizio. Milano è, in questo, lo specchio dell’Italia: non ci siamo e non siamo certi di come arrivarci, ma ci arriveremo.