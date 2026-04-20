Gullit e la crisi Italia: "Mancano Bonucci e Chiellini. A fare la punta c’è un argentino"

L’ennesima esclusione dell’Italia dai Mondiali continua a generare reazioni e analisi nel mondo del calcio internazionale . Un risultato che pesa non solo per il prestigio della Nazionale ma anche per le implicazioni sul futuro del movimento calcistico italiano. A poco più di un mese dalla mancata qualificazione, il dibattito resta acceso e ha coinvolto anche ex campioni che hanno conosciuto da vicino il valore degli azzurri negli anni d’oro, come Ruud Gullit e Luis Figo , intervenuti a Madrid in occasione dei Laureus World Sports Awards. Entrambi hanno evidenziato criticità profonde, parlando apertamente di una perdita di identità tecnica e della necessità di una revisione strutturale per rilanciare gli azzurri a livello mondiale.

Gullit, le critiche al calcio italiano e l'esempio Bonucci-Chiellini

"L'Italia ha dimenticato il suo Dna: pensare alla difesa. E deve ritrovalo"- ha detto Gullit commentando la terza eliminazione degli azzurri ai Mondiali. Poi ha approfondito: "Ora non avete attaccanti e neanche difensori. Io mi sono confrontato sempre con i migliori difensori del mondo in Italia".

L'olandese ha rimarcato con forza questo concetto, spiegando come siano cambiati i tempi: "L'Italia era sempre forte perché quando tu ti difendi bene hai sempre la possibilità di avere un punto in più, però adesso, quasi ogni opportunità dell'avversario potrebbe diventare un gol. Nel passato non era così. L'ultima volta che l'Italia ha vinto qualcosa aveva una difesa solida con Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, difensori che capivano come difendersi ma anche come attaccare ed è così che si vincono i trofei. Questo è ciò che manca in questo momento".