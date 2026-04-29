"Non ho fallito": sentite Gravina. No al commissariamento e sugli arbitri: "Fango senza..."

"Malagò e Abete ottimi, ma..."

E sul futuro della Figc: "Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti, ma ho preso l'impegno solenne di non tirare la volata a nessuno. Assolutamente no al commissariamento. E' contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa. Ho sentito parlare di commissariamento per modifiche che potrebbero fare autonomamente. Il rapporto tra sport e politica è più stretto di quanto si possa immaginare. Lo sport è economia, identità, cultura. Capisco che il politico abbia interesse a rivolgersi a una platea così ampia, ma c'è bisogno dell' autonomia. Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale. Vi sembra normale che partecipi alla commissione cultura un soggetto che è presidente della Lazio che è stato vent'anni nel consiglio federale e parla di disastro, che solo due anni è andato via perché è stato sconfitto? Sento parlare di modifica della legge 91/1981 che è stata abrogata e di "vincolo sportivo", che questo governo ha tolto. C'è qualcosa che non torna. Chiediamo rispetto per il calcio".