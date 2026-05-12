Ranieri, dopo la Roma c'è l'Italia? "Ecco perché dissi di no. Ma se vieni chiamato..."

Il futuro della Nazionale resta ancora un'incognita. Dopo l'esclusione dal Mondiale ed esclusa la possibilità ripescaggio , l' Italia guarda in avanti. Per i prossimi impegni di giugno contro Lussemburgo e Grecia a guidare gli azzurri sarà Silvio Baldini , ct dell'U21 . Ma nel prossimo periodo andrà stabilito chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale maggiore: e a tal proposito, potrebbe tornare in auge il nome di Claudio Ranieri? Una domanda fatta nelle scorse ore al diretto interessato, reduce dall'esperienza come senior advisor alla Roma.

Ranieri e la possibilità Italia dopo la Roma

Interpellato da SkySport in occasione del premio 'Gianni Di Marzio', Ranieri ha spiegato i motivi del no di qualche tempo fa e la situazione allo stato attuale delle cose: "Dissi di no perché ero impegnato con la Roma, e non potevo avere due lavori. A questo punto sono libero, perciò se dovesse essere perché no? Mai dire mai! Se dirigente o allenatore? Ah non lo so: se vieni chiamato devi rispondere sì e basta!".

Insomma il futuro resta ancora tutto da verificare, con Ranieri che si è lasciato (non benissimo) con la Roma e che sarebbe pronto ad un ruolo nella Nazionale, come dirigente o guida tecnica. Il futuro degli azzurri resta ancora tutto da definire, in attesa anche di capire chi sarà il prossimo presidente a guidare la Figc (elezioni fissate per il 22 giugno).