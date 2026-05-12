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Ranieri, dopo la Roma c'è l'Italia? "Ecco perché dissi di no. Ma se vieni chiamato..."

Lo scorso aprile la separazione con il club giallorosso, 'Sir Claudio' apre alla possibilità di approdare in Nazionale
3 min
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Il futuro della Nazionale resta ancora un'incognita. Dopo l'esclusione dal Mondiale ed esclusa la possibilità ripescaggio, l'Italia guarda in avanti. Per i prossimi impegni di giugno contro Lussemburgo e Grecia a guidare gli azzurri sarà Silvio Baldini, ct dell'U21. Ma nel prossimo periodo andrà stabilito chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale maggiore: e a tal proposito, potrebbe tornare in auge il nome di Claudio Ranieri? Una domanda fatta nelle scorse ore al diretto interessato, reduce dall'esperienza come senior advisor alla Roma.

Ranieri e la possibilità Italia dopo la Roma

Interpellato da SkySport in occasione del premio 'Gianni Di Marzio', Ranieri ha spiegato i motivi del no di qualche tempo fa e la situazione allo stato attuale delle cose: "Dissi di no perché ero impegnato con la Roma, e non potevo avere due lavori. A questo punto sono libero, perciò se dovesse essere perché no? Mai dire mai! Se dirigente o allenatore? Ah non lo so: se vieni chiamato devi rispondere sì e basta!".

Insomma il futuro resta ancora tutto da verificare, con Ranieri che si è lasciato (non benissimo) con la Roma e che sarebbe pronto ad un ruolo nella Nazionale, come dirigente o guida tecnica. Il futuro degli azzurri resta ancora tutto da definire, in attesa anche di capire chi sarà il prossimo presidente a guidare la Figc (elezioni fissate per il 22 giugno).

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