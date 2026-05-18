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Ct Italia, Malagò: "Conte o Ranieri? Solo un irresponsabile lo direbbe. Ma su una cosa non ho dubbi"

Il candidato alla presidenza Figc ha risposto sul futuro della panchina azzurra, attorno la quale circolano con crescente insistenza i nomi dei possibili allenatori
3 min
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"Ineleggibilità? Non posso dare una risposta. È una cosa che non sussiste, i fatti sono chiari su molti punti di vista". Così Giovanni Malagò, ex presidente Coni e ora candidato alle elezioni presidenziali della Figc previste per il 22 giugno, risponde sulla ipotesi di ineleggibilità prevista per gli ex presidenti di enti vigilanti e disciplinata dall'istituto del cooling off period. Invitato a rispondere sul futuro della panchina dell'Italia, Malagò ha giudicato "irresponsabile" qualsiasi tipo di indiscrezione che nei giorni successivi il disastro di Zenica e la scomparsa della Nazionale - e contestualmente del calcio italiano - da qualsiasi livello del calcio internazionale, ha riguardato una lunga lista di nomi, tra cui quello di Claudio Ranieri e dell'ex ct Antonio Conte, prossimo a congedarsi con il Napoli. "Conte e Ranieri? Io penso che solamente un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa, bisogna avere un riscontro elettivo e capire le disponibilità. Su una cosa non ho dubbi: laddove dovessi avere questo onere e onore, dovrebbe essere qualcuno che abbracci un percorso su cui ognuno deve mettersi in gioco - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Non si può approcciare con le normali valutazioni che può fare un allenatore rispetto al mercato dei club”

Malagò: "Calcio femminile in grande crescita"

Infine, il candidato alla Figc, ha detto la sua in merito al calcio femminile italiano: "Mi sembra un movimento in grande crescita e con grande personalità. Bisogna attirare l'attenzione degli stakeholders e aumentare la platea. Abbiamo un dovere di far aumentare l'interesse".

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