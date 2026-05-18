Ct Italia, Malagò: "Conte o Ranieri? Solo un irresponsabile lo direbbe. Ma su una cosa non ho dubbi"

"Ineleggibilità? Non posso dare una risposta. È una cosa che non sussiste, i fatti sono chiari su molti punti di vista". Così Giovanni Malagò, ex presidente Coni e ora candidato alle elezioni presidenziali della Figc previste per il 22 giugno, risponde sulla ipotesi di ineleggibilità prevista per gli ex presidenti di enti vigilanti e disciplinata dall'istituto del cooling off period. Invitato a rispondere sul futuro della panchina dell'Italia, Malagò ha giudicato "irresponsabile" qualsiasi tipo di indiscrezione che nei giorni successivi il disastro di Zenica e la scomparsa della Nazionale - e contestualmente del calcio italiano - da qualsiasi livello del calcio internazionale, ha riguardato una lunga lista di nomi, tra cui quello di Claudio Ranieri e dell'ex ct Antonio Conte, prossimo a congedarsi con il Napoli. "Conte e Ranieri? Io penso che solamente un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa, bisogna avere un riscontro elettivo e capire le disponibilità. Su una cosa non ho dubbi: laddove dovessi avere questo onere e onore, dovrebbe essere qualcuno che abbracci un percorso su cui ognuno deve mettersi in gioco - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Non si può approcciare con le normali valutazioni che può fare un allenatore rispetto al mercato dei club”