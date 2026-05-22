Guardiola prossimo ct dell’Italia, Luis Enrique si espone: “Non escludo nulla ma…”

"Ha avuto sempre il desiderio di fare il ct, quando lo ero io mi faceva spesso delle domande. Non credo che lo diventerà con l'Italia ma non possiamo nemmeno escluderlo". Luis Enrique, ai microfoni di "Movistar", parla così dell'ipotesi per Pep Guardiola di proseguire la sua carriera alla guida di una nazionale e in particolare di quella azzurra. Nei prossimi giorni il tecnico catalano dovrebbe ufficializzare il suo addio al Manchester City ma, secondo "Sport", già sarebbero arrivate sul suo tavolo delle ricche offerte: in particolare quella dell'Arabia Saudita, disposta a pagarlo 80-90 milioni di euro all'anno fra ingaggio e bonus per farne il ct dei Green Falcons. Anche Emirati Arabi Uniti e Marocco starebbero pensando a Guardiola mentre fra i club vengono citati Milan e Juventus. Ad ogni modo il tecnico catalano dovrebbe prendersi un anno sabbatico per poi scegliere con calma il suo prossimo progetto.