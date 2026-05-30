Benitez apre le porte all’Italia: "Ct Nazionale? Mi piacerebbe". E su Allegri al Napoli…

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal, il futuro del Napoli, il dibattito sui calendari sempre più congestionati e uno sguardo che, inevitabilmente, si allarga anche alla Nazionale italiana. Rafa Benitez ha affrontato diversi temi nel corso del suo intervento a Sky Sport, analizzando la sfida europea più attesa della stagione e soffermandosi sulle dinamiche che stanno caratterizzando il calcio contemporaneo. Tra valutazioni tattiche, giudizi sui protagonisti del momento e riflessioni sul proprio percorso professionale, l'ex allenatore del Napoli ha toccato anche un argomento destinato ad alimentare discussioni e suggestioni in ottica azzurra.
Benitez presenta la finale di Champions
Benitez a Sky Sport ha parlato della finale di Champions, elogiando i tecnici suoi connazionali: "È evidente che gli allenatori spagnoli stiano facendo molto bene in Europa". Poi ha proseguito parlando della partita: "Credo che vedremo una finale tra due squadre che fanno dell'intensità il loro punto di forza. Se l'Arsenal non cambierà atteggiamento rispetto all'ultima sfida contro i parigini, il PSG, con la sua pressione alta, potrebbe approfittare degli errori concessi in fase difensiva". Poi sulla preparazione al match: "In sfide come questa devi infondere fiducia ai giocatori mantenendo la solita routine, senza stravolgere nulla, altrimenti subentra l'ansia". L'ex tecnico del Napoli ha spiegato anche dove potrebbe decidersi il match: "Kvaratskhelia ha fatto la differenza quest'anno con i suoi 10 gol nella fase a eliminazione diretta, ma il PSG ha Vitinha che sta giocando molto bene. Se Declan Rice riuscirà a controllarlo, lì si potrebbe decidere la partita. Anche se, con le squadre così alte, saranno gli attaccanti a fare davvero la differenza".
Allegri al Napoli e la Nazionale
Inevitabilmente il discorso si è spostato anche sul Napoli e la scelta dell'allenatore: "De Laurentiis è molto scaltro e sa bene che Allegri ha grande esperienza. Sostituire o cercare un allenatore del livello di Conte non era facile, ma credo che lui lo abbia trovato in Allegri". Sul suo futuro personale e sulla suggestione, lanciata dal Ministro Abodi, di un approdo sulla panchina dell'Italia, non ha chiuso le porte: "Sto imparando e migliorando il mio italiano. A parte gli scherzi, allenare una Nazionale in futuro può essere un'opzione concreta per me. Preparare un Mondiale o un Europeo rappresenta una sfida molto affascinante. Per ora aspetto un'opportunità per continuare a crescere. Io allenatore della nazionale? Lo farei volentieri".
Spazio anche per una riflessione sui lavori della UEFA, nel corso dei quali il tema dei calendari sempre più intasati rappresenta uno degli argomenti maggiormente discussi: "Si giocano troppe partite, i giocatori hanno bisogno di tempo per riposare e recuperare mentalmente".
La finale di Champions League tra Psg e Arsenal, il futuro del Napoli, il dibattito sui calendari sempre più congestionati e uno sguardo che, inevitabilmente, si allarga anche alla Nazionale italiana. Rafa Benitez ha affrontato diversi temi nel corso del suo intervento a Sky Sport, analizzando la sfida europea più attesa della stagione e soffermandosi sulle dinamiche che stanno caratterizzando il calcio contemporaneo. Tra valutazioni tattiche, giudizi sui protagonisti del momento e riflessioni sul proprio percorso professionale, l'ex allenatore del Napoli ha toccato anche un argomento destinato ad alimentare discussioni e suggestioni in ottica azzurra.
Benitez presenta la finale di Champions
Benitez a Sky Sport ha parlato della finale di Champions, elogiando i tecnici suoi connazionali: "È evidente che gli allenatori spagnoli stiano facendo molto bene in Europa". Poi ha proseguito parlando della partita: "Credo che vedremo una finale tra due squadre che fanno dell'intensità il loro punto di forza. Se l'Arsenal non cambierà atteggiamento rispetto all'ultima sfida contro i parigini, il PSG, con la sua pressione alta, potrebbe approfittare degli errori concessi in fase difensiva". Poi sulla preparazione al match: "In sfide come questa devi infondere fiducia ai giocatori mantenendo la solita routine, senza stravolgere nulla, altrimenti subentra l'ansia". L'ex tecnico del Napoli ha spiegato anche dove potrebbe decidersi il match: "Kvaratskhelia ha fatto la differenza quest'anno con i suoi 10 gol nella fase a eliminazione diretta, ma il PSG ha Vitinha che sta giocando molto bene. Se Declan Rice riuscirà a controllarlo, lì si potrebbe decidere la partita. Anche se, con le squadre così alte, saranno gli attaccanti a fare davvero la differenza".