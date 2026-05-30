Benitez apre le porte all’Italia: "Ct Nazionale? Mi piacerebbe". E su Allegri al Napoli…

Allegri al Napoli e la Nazionale

Inevitabilmente il discorso si è spostato anche sul Napoli e la scelta dell'allenatore: "De Laurentiis è molto scaltro e sa bene che Allegri ha grande esperienza. Sostituire o cercare un allenatore del livello di Conte non era facile, ma credo che lui lo abbia trovato in Allegri". Sul suo futuro personale e sulla suggestione, lanciata dal Ministro Abodi, di un approdo sulla panchina dell'Italia, non ha chiuso le porte: "Sto imparando e migliorando il mio italiano. A parte gli scherzi, allenare una Nazionale in futuro può essere un'opzione concreta per me. Preparare un Mondiale o un Europeo rappresenta una sfida molto affascinante. Per ora aspetto un'opportunità per continuare a crescere. Io allenatore della nazionale? Lo farei volentieri".