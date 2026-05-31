Inacio, il sogno Italia finalmente realizzato e l'aneddoto: "Al momento della convocazione..."

Figlio d'arte, capocannoniere dell'Europeo Under 17 di un anno fa, talento in terra tedesca al Borussia Dortmund: Samuele Inacio è uno dei 23 convocati dal ct Silvio Baldini per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Classe 2008, diciotto anni appena compiuti, meno di un mese fa il ragazzo nato a Bergamo e figlio dell'ex calciatore - tra le altre - di Napoli e Atalanta, Joao Batista Inacio, detto Pia, ha realizzato sotto il 'muro giallo' del Westfalenstadion la sua prima rete tra i grandi in Bundesliga. In questi giorni è a Coverciano ed "è un grande motivo d'orgoglio: tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia. Per me è un privilegio" sottolinea emozionato Samuele Inacio davanti alle telecamere di Vivo Azzurro TV, in un'intervista disponibile sulla piattaforma OTT della Federazione. "Ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato un momento incredibile...Tra me e me ho pensato: ce l'ho fatta! Perché comunque stiamo parlando della Nazionale maggiore..." confida l'attaccante.

"Donnarumma un idolo" "Venire qua con tanti ragazzi giovani, tutti giovani, per me è una bella cosa per l'Italia. E poi c'è Gigio - dice riferendosi a capitan Donnarumma - un idolo per tutti noi. Il primo allenamento è andato molto bene: c'è qualità". Vive questa esperienza con entusiasmo e con la voglia di "provare nuove sfide", un po' come quelle che sta vivendo facendo parte del "progetto del Borussia Dortmund che mi ha subito incuriosito". Da bambino sognava proprio quello che sta vivendo in questi giorni "Arrivare qui, dove sono adesso, era quello che volevo perché da qui sono passati tanti campioni. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia...".