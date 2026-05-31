Inacio, il sogno Italia finalmente realizzato e l'aneddoto: "Al momento della convocazione..."

Figlio d'arte, capocannoniere dell'Europeo Under 17 di un anno fa, talento in terra tedesca al Borussia Dortmund: Samuele Inacio è uno dei 23 convocati dal ct Silvio Baldini per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Classe 2008, diciotto anni appena compiuti, meno di un mese fa il ragazzo nato a Bergamo e figlio dell'ex calciatore - tra le altre - di Napoli e Atalanta, Joao Batista Inacio, detto Pia, ha realizzato sotto il 'muro giallo' del Westfalenstadion la sua prima rete tra i grandi in Bundesliga. In questi giorni è a Coverciano ed "è un grande motivo d'orgoglio: tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia. Per me è un privilegio" sottolinea emozionato Samuele Inacio davanti alle telecamere di Vivo Azzurro TV, in un'intervista disponibile sulla piattaforma OTT della Federazione. "Ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato un momento incredibile...Tra me e me ho pensato: ce l'ho fatta! Perché comunque stiamo parlando della Nazionale maggiore..." confida l'attaccante.