Italia U17, pari contro la Danimarca e primo posto: ora la semifinale, decisa l'avversaria

L' Italia U17 continua a sognare all'Europeo di categoria. A Tallin, in Estonia, la formazione allenata dal ct Franceschini chiude la fase a gironi senza sconfitte e si prende, con forza, il primo posto del gruppo B. Dopo la vittoria di misura con la Francia e quella con il Montenegro con un Corigliano protagonista , gli azzurrini chiudono con un pareggio rocambolesco contro la Danimarca il raggruppamento. Ora la testa è già rivolta alla semifinale nella competizione per andarsi po a giocare l'eventuale finalissima.

Italia U17, pari e primo posto all'Europeo

Questa fase finale regala sempre più emozioni con l'Italia U17 in grado di andarsi a prendere il primo posto in un girone davvero difficile. L'esordio con vittoria con la Francia, sicuramente, ha dato fiducia e autostima agli azzurrini che chiudono il girone con il 3-3 contro la Danimarca. Partenza non proprio positiva per i ragazzi di Franceschini che vanno sotto al quarto d'ora con la rete di Hansen. Gli azzurrini, però, riescono a ritrovarsi e nella seconda metà del primo tempo mostrano la loro forza. Prima il pari con Biondini, con girata in area di destro, e sul finire realizzano il vantaggio Dattilo e il tris con Donato.

Azzurrini in semifinale: data e avversario

Nella ripresa il ct effettua qualche cambio per far rifiatare chi ha giocato di più sin qui, inserisce anche Corigliano - il baby talento della Juve Primavera -. La squadra si abbassa e viene presa di sorpresa dai danesi che accorciano con il destro di Ekstrand e poi pareggiano con Khatar. Alla fine il pari va bene all'Italia che si tiene stretto il primo posto. Ora per gli azzurrini la semifinale contro la Spagna, seconda nel girone A, nella giornata di giovedì 4 giugno. Nell'altro incrocio la Francia affronterà il Belgio.

SEMIFINALI