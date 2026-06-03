Il tennis, il calcio e i giovani d’oggi

Quale Italia sceglierete questa sera? Ok, d’accordo lo zapping serve proprio a non scegliere e saltabeccare nella contemporaneità di Berrettini-Arnaldi e Lussemburgo-Italia, ma quale sarà il vostro «campo principale»? Come avrebbe detto Alberto Bortoluzzi all’inizio di Tutto il calcio. In questo strano mercoledì di giugno viene riassunta bene l’anomalia sportiva italiana nella quale l’appassionato assiste tra l’attonito e il disilluso alla crisi dello sport nazionale, che resta saldamente il calcio per numeri e impatto emotivo, mentre il miracolo del tennis azzurro va oltre Sinner e ci regala tre italiani ai quarti del Roland Garros, con i francesi che hanno proprio quell’umore felicemente descritto da Paolo Conte in Bartali. A tagliarla con l’accetta si potrebbe dire il brutto e il bello dello sport italiano, ma sarebbe un’ingiustizia verso i ragazzi di Silvio Baldini e alla lucida follia di Baldini stesso.