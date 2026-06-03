“Ricordo il silenzio”, Del Piero amarcord e amarezza. “Speriamo si sieda qualcun altro…”

Nel giorno dell'anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana , Del Piero e Bergomi salgono sul palco di Piazza del Quirinale per ripercorrere le rispettive vittorie Mondiali. E i due si trovano seduti su una panchina con Alex che chiede: "Da quanto è che sei qui?". "Io dall'82" risponde Beppe e la leggenda bianconera "io dal 2006". Poi la battuta sempre di Del Piero: "Speriamo si sieda qualcun altro qui con noi", stemperando un po' sul discorso della mancata qualificazione ai Mondiali, la terza consecutiva degli azzurri e poi chiude "per fortuna ci sono ricordi a farci sentire giovani e belli".

I ricordi Mondiali: rumore e silenzio

Inizia Bergomi con un suo ricordo: "Quando penso ai ricordi ne ho uno in particolare. Quello del rumore. L'urlo di Tardelli assieme a tutti i tifosi". Per Del Piero, invece: "Ricordo un'altra cosa: il silenzio. Quello prima dell'ultimo rigore contro la Francia. Perché lì il Mondo si è fermato, dopo è esploso tutto. C'è stata la gioia, non saprei nemmeno come descriverlo". L'ex Inter poi sottolinea: "Quella vittoria non è soltanto nostra, ma è di tutti noi e la Coppa l'abbiamo sollevata tutti assieme". "Per questo è così pesante" (intanto le immagini della Rai vanno sulla Coppa del Mondo presente al Palazzo del Quirinale ndr) dice Alex.

Del Piero e il riscatto del 2006

Del Piero poi parla di riscatto: "È complicato da descrivere tutto quel che c'è dietro a un momento del genere. Passa la vita, non solo calcistica ma anche umana, però il senso di completezza che ha dato quel momento, che noi abbiamo provato e sognato, è stata la cosa più bella. Riscatto del 2006? Sei sul tetto del Mondo, per cui sì. È motivo di grande orgoglio. Ti senti forte, di aver fatto le cose per bene".

Bergomi e la vittoria unica del 1982

Anche Bergomi dice la sua: "Ale ha detto una cosa giusta: completezza di un percorso, perché lui aveva già una certa età nel 2006. Io ne avevo 18 nell'82 e per me è stato un momento unico. Facevo parte di una squadra di grandi campioni ma soprattutto di uomini. Io sono entrato in quel gruppo, dove c'era un maestro come Enzo Bearzot che ha fatto delle scelte, e come nel 2006 anche nel 1982 è stato un po' un riscatto. Venivamo da un momento difficile del nostro Paese. Quella vittoria è stata unica". Poi la domanda di Capotondi: "Quanto dovremo aspettare perché un altro uomo si sieda su questa panchina?". E Bergomi risponde: "Dovremo aspettare. Intanto dobbiamo qualificarci e poi vedremo. Ci vuole pazienza di cambiamento in questo momento storico per il calcio italiano".

Del Piero e Bergomi: "Il talento c'è, serve coraggio"

Anche Del Piero aggiunge: "Abbiamo avuto una fortuna incredibile di vincere ma ovviamente c'è tutto un percorso che ha un'importanza notevole. L'Italia ha atleti in tutte le discipline dove è riuscita a primeggiare, essere forte fino a diventare la numero uno ma soprattutto a rendere orgoglioso il popolo italiano. Io penso che bisognerebbe avere quel desiderio: rendere orgogliosi i propri tifosi, i propri famigliari. Poi il risultato sarà soltanto una conseguenza. Il talento c'è, nel calcio come in tutti gli altri sport e arriverà anche qualcun altro a sedersi qui e speriamo di essere ancora qua (ride ndr)". A chiudere è Bergomi: "Dobbiamo avere una visione perché poi in mezzo a queste non qualificazioni abbiamo vinto un Europeo. È lì da vedere. Condivido quello che ha detto Alex sul percorso, adesso è il momento del cambiamento per poter fare qualcosa di nuovo e di diverso. Il talento c'è dobbiamo avere il coraggio di farlo giocare".

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