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Nazionale, Baldini non è un ct ad interim. E il ct che ci vorrebbe dopo l'interim

La Giovanissima Italia che ha vinto in Lussemburgo ha mosso soltanto il primo passo lungo la strada della rinascita. Silvio Dice di non avere il curriculum, invece ce l'ha eccome, per almeno dieci buoni motivi
Xavier Jacobelli
1 min
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra

La vittoria della Giovanissima Italia di Silvio Baldini in Lussemburgo (età media del gruppo: 20 anni e 6 mesi), ha richiamato alla memoria un precedente storico beneaugur

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