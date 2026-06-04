Nazionale, Baldini non è un ct ad interim. E il ct che ci vorrebbe dopo l'interim

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La vittoria della Giovanissima Italia di Silvio Baldini in Lussemburgo (età media del gruppo: 20 anni e 6 mesi), ha richiamato alla memoria un precedente storico beneaugur
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