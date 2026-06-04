L'Italia U17 batte la Spagna ai rigori e vola in finale dell'Europeo: ecco chi affronta 

TALLIN (Finlandia) - L'Italia U17 di Daniele Franceschini cancella l'amarezza degli Europei 2025, quando fu eliminata in semifinale ai rigori dal Portogallo U17, battendo dal dischetto la Spagna U17 (1-1 dopo i regolamentari, 4-2 ai riori) grazie alle super parate di Lupo e alla freddezza dagli 11 metri nel momento della verità. Gli azzurrini scenderanno in campo domenica 7 giugno alle 19:00 (diretta RaiSport) per giocarsi il titolo contro il Belgio U17.

La prima emozione della partita arriva al 28' quando Bonifazi stende in arena Imga, giallo per l'azzurro e rigore per la Spagna ma Lupo è superlativo e para la conclusione del giocatore del Bilbao! Al 39' è l'Italia che usufruisce di un calcio di rigore per tocco di mano di del capitano della Spagna Mario Diaz su conclusione di Croci: il giocatore della Fiorentina si presenta sul dischetto e non sbaglia per l'1-0.

Le Furie Rosse prendono le redini del gioco nella ripresa schiacciando gli azzurrini nella loro metà campo e al 71' il palo salva gli azzurrini sul campo di testa di Alves. Assedio spagnolo prosegue e al 78' la resistenza italia crolla. Lupo compie un miracolo sul colpo di testa di Urrestarazu ma la sfera rimane nell'area azzurra e nella ribattuta è ancora il giocatore del Bilbao lesto nel correggere in rete l'1-1. L'Italia si fa rivedere all'85' con Landi che cerca il "gol alla Del Piero" ma la palla finisce larga.

Per regolamento si va direttamente ai calci di rigore dove Lupo si supera su Ian al 2° rigore e su Alves al 3° con Casagrande e Dattilo che firmani il 3-1. Rocca non fallisce il match-point per staccare il pass per la quinta finale continentale della storia della Nazionale U17.