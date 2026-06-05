Pisilli: "Mondiale grandissima delusione. Baldini? Persona vera e sincera. Per il tennis è un momento d'oro"

"Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stata una grandissima delusione, ci tenevamo tutti a giocare il Mondiale. Dentro il campo abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi una serie di episodi e di circostanze hanno condizionata la gara. La squadra comunque era al 100% focalizzata sull'obiettivo". Lo ha detto il centrocampista azzurro Niccolò Pisilli in conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando il test amichevole in programma domenica a Creta contro la Grecia . " Pio Esposito ? E' un grandissimo calciatore, che viene da un grande campionato - ha aggiunto Pisilli -. Tutta la squadra comunque contro il Lussemburgo si è comportata bene, all'inizio forse era emozionata ma poi ha rotto il ghiaccio".

Le parole di Pisilli

"Quest'anno è stato particolare per me, all'inizio avevo poco spazio ma ho sempre cercato di allenarmi bene e recepire le indicazioni di mister Gasperini. A dicembre ho poi avuto alcune occasioni e sono stato bravo a sfruttarle, ho trovato continuità, sono arrivati i risultati della squadra e poi la stagione si è conclusa al meglio". Questo il bilancio della sua stagione con la maglia della Roma del centrocampista azzurro: "Similitudini Gasperini-Baldini? Ogni allenatore ha le sue caratteristiche ma loro sono simili nell'andare a prendere alti gli avversari, nel pressing e nella ricerca di essere sempre propositivi.

Pisilli su Baldini

"Mister Baldini è una persona molto vera, sincera, ha valori molto profondi che ci trasmette. Spesso ci fa discorsi che vanno oltre il calcio, poi sta a noi recepirli, ma se ti entrano nel cuore e nella testa diventano valori da acquisire. Il mister ci dice che il campo è la nostra chiesa e che dobbiamo essere concentrati al 100% in quelle due ore di allenamento, senza pensare a nient'altro" ha detto Pisilli. "Il tennis è in un momento d'oro, molto bello per l'Italia. E' uno sport che mi piace e vedere tutti questi italiani forti nello stesso momento fa piacere, è una cosa strana, che non succedeva da tempo e che ci riempie di orgoglio".