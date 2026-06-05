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Lupo, eroe Italia U17: "Rigori contro la Spagna da raccontare a figli e nipoti"

Il 17enne si racconta dopo le parate straordinarie che hanno permesso agli azzurrini di raggiungere la finale dell'Europeo di categoria
2 min
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TALLINN (ESTONIA) - "Non dimenticherò mai questa serata. Quando avrò dei figli o dei nipoti, sarà sicuramente un momento che gli racconterò". Parola di Christian Lupo, 17 anni compiuti il 29 maggio, eroe della semifinale che ha permesso all'Italia U17 di staccare il pass per l'ultimo atto degli Europei di categoria. Contro la Spagna il portiere ha parato tre rigori. Uno durante i 90 minuti, all'ala dell'Athletic Club Christian Imga al 29'. Due nella lotteria finale: il primo a Ian Mencìa, centrocampista dell'Atletico Madrid, e il secondo a Enzo Alves, attaccante del Real Madrid e figlio del brasiliano Marcelo, presente in tribuna.

La gioia di Lupo

"Credo sia il momento più bello della mia vita - le sue parole -, non solo della mia carriera. Non so come descriverlo. Chi non vive per il calcio non può capire cosa provo". Un momento unico per un ragazzo che vive la porta da quando aveva quattro anni nel Calcio Ragazzi Valenzano, società dilettantistica pugliese. Gianluigi Buffon è il suo idolo, ma nel presente il riferimento che sente più vicino è Elia Caprile del Cagliari, che definisce "moderno, reattivo e bravissimo nell'uno contro uno". La maglia azzurra è un sogno: "Sono orgoglioso di indossare la maglia azzurra - confessa - e di giocare per il mio Paese".

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