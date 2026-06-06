“Mai fatto il lecchino come tanti. Porto i funghi alla figlia…”: Baldini-Corvino, lo scambio che diverte

Il siparietto con Corvino

Durante la trasmissione, Baldini si è lasciato andare anche a un lungo e affettuoso ricordo legato a Pantaleo Corvino, presente nello studio di Sky al Festival di Parma. Un racconto che ha riportato entrambi agli inizi delle rispettive carriere, quando ancora inseguivano il sogno di arrivare ai massimi livelli del calcio italiano. E il ct ha tirato fuori dei piacevoli aneddoti: "Quando lui lavorava con il Casarano, io allenavo il Siena e ci siamo trovati al Torneo di Viareggio. Lui andava sempre alla profumeria della famiglia Mannini e diceva sempre 'se riesco a mettermi in piedi dove il calcio conta, non mi tolgo più' ed è successo. Poi sempre a Viareggio ci siamo visti e lo accompagni in autostrada perché aveva appuntamento con i dirigenti della Fiorentina, lo lasciai e andai via. Non ho mai lavorato con lui, quindi non ho mai fatto il lecchino come tanti per avere dei vantaggi. Invece il rapporto è stato bello e sincero. Tanto volte quando vado a funghi glieli porto alla figlia a Firenze che gli piacciono". Corvino ha poi risposto con il sorriso, ma anche ricordandogli di una loro trattativa passata...