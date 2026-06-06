“Mai fatto il lecchino come tanti. Porto i funghi alla figlia…”: Baldini-Corvino, lo scambio che diverte

Una Nazionale giovane e con la speranza di lasciare un messaggio. L'esordio di Silvio Baldini sulla panchina azzurra ad interim è stato accompagnato da una vittoria convincente contro il Lussemburgo, arrivata al termine di una prestazione che ha messo in mostra entusiasmo e personalità. Il tecnico ha scelto di puntare su un gruppo composto quasi esclusivamente da ragazzi giovani, chiamati a vivere un'esperienza importante con la maglia dell'Italia. Ora all'orizzonte c'è la sfida amichevole contro la Grecia (in programma domenica 7 giugno alle 21.00), un test più impegnativo che servirà per valutare ulteriormente la crescita del gruppo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Baldini ha parlato delle sue aspettative per il prossimo impegno, soffermandosi poi anche sul rapporto di lunga data con Pantaleo Corvino. E non sono mancati simpatici retroscena.
Grecia-Italia, le dichiarazioni di Baldini
Dopo il successo all'esordio, il commissario tecnico non vuole che la squadra cambi atteggiamento. Anzi, l'obiettivo è confermare quanto di buono visto nella prima uscita, pur consapevole che il livello della Grecia sarà superiore. "Mi aspetto di vedere le stesse cose contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più duro. Voglio che i ragazzi siano tranquilli e dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma sfruttarla per tirare fuori tutte le qualità" - ha spiegato il ct a Sky. Parole che fotografano bene la filosofia dell'allenatore toscano, da sempre sostenitore di un calcio basato sul coraggio e sulla valorizzazione del talento.
Il siparietto con Corvino
Durante la trasmissione, Baldini si è lasciato andare anche a un lungo e affettuoso ricordo legato a Pantaleo Corvino, presente nello studio di Sky al Festival di Parma. Un racconto che ha riportato entrambi agli inizi delle rispettive carriere, quando ancora inseguivano il sogno di arrivare ai massimi livelli del calcio italiano. E il ct ha tirato fuori dei piacevoli aneddoti: "Quando lui lavorava con il Casarano, io allenavo il Siena e ci siamo trovati al Torneo di Viareggio. Lui andava sempre alla profumeria della famiglia Mannini e diceva sempre 'se riesco a mettermi in piedi dove il calcio conta, non mi tolgo più' ed è successo. Poi sempre a Viareggio ci siamo visti e lo accompagni in autostrada perché aveva appuntamento con i dirigenti della Fiorentina, lo lasciai e andai via. Non ho mai lavorato con lui, quindi non ho mai fatto il lecchino come tanti per avere dei vantaggi. Invece il rapporto è stato bello e sincero. Tanto volte quando vado a funghi glieli porto alla figlia a Firenze che gli piacciono". Corvino ha poi risposto con il sorriso, ma anche ricordandogli di una loro trattativa passata...
Il retroscena del rifiuto di Baldini
"Hai detto una bugia. Io ho cercato di portarti una volta qui a Parma, ma tu mi dicesti di no" - ha detto Corvino. Immediata la replica di Baldini, tra le risate generali: "Hai ragione, chiedo scusa. Vero, dopo Zeman". Al di là dell'aneddoto, il tecnico azzurro ha voluto lanciare un messaggio più profondo, legato al percorso che lui e Corvino hanno compiuto nel mondo del calcio. Una riflessione che parla di sacrifici, ambizione e determinazione, valori che il ct cerca oggi di trasmettere anche ai tanti giovani convocati in Nazionale: "Anche se si nasce non ricchi o fortunati, ma con dei sogni, anche se sei povero il destino ti fa arrivare. E il caso mio e di Pantaleo sono due esempi".
Una frase che racchiude il significato della loro storia professionale. Due percorsi diversi, ma accomunati dalla stessa voglia di emergere partendo da realtà lontane dai riflettori. Ed è forse anche per questo che Baldini insiste tanto sulla libertà e sul coraggio dei suoi ragazzi: perché sa bene che il talento da solo non basta, ma che con lavoro e sogni abbastanza grandi si possono raggiungere traguardi che sembrano impossibili.
Una Nazionale giovane e con la speranza di lasciare un messaggio. L'esordio di Silvio Baldini sulla panchina azzurra ad interim è stato accompagnato da una vittoria convincente contro il Lussemburgo, arrivata al termine di una prestazione che ha messo in mostra entusiasmo e personalità. Il tecnico ha scelto di puntare su un gruppo composto quasi esclusivamente da ragazzi giovani, chiamati a vivere un'esperienza importante con la maglia dell'Italia. Ora all'orizzonte c'è la sfida amichevole contro la Grecia (in programma domenica 7 giugno alle 21.00), un test più impegnativo che servirà per valutare ulteriormente la crescita del gruppo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Baldini ha parlato delle sue aspettative per il prossimo impegno, soffermandosi poi anche sul rapporto di lunga data con Pantaleo Corvino. E non sono mancati simpatici retroscena.
Grecia-Italia, le dichiarazioni di Baldini
Dopo il successo all'esordio, il commissario tecnico non vuole che la squadra cambi atteggiamento. Anzi, l'obiettivo è confermare quanto di buono visto nella prima uscita, pur consapevole che il livello della Grecia sarà superiore. "Mi aspetto di vedere le stesse cose contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più duro. Voglio che i ragazzi siano tranquilli e dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma sfruttarla per tirare fuori tutte le qualità" - ha spiegato il ct a Sky. Parole che fotografano bene la filosofia dell'allenatore toscano, da sempre sostenitore di un calcio basato sul coraggio e sulla valorizzazione del talento.