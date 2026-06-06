Baldini, l’ultima da ct Italia è un monito al successore: “Altrimenti non cambierà niente”

"La mia aspettativa non è avere una squadra che si trasforma dopo tre giorni di lavoro. Voglio vederli ordinati come contro il Lussemburgo, per rappresentare la Nazionale con serenità perché in primis rappresenteranno loro stessi". Così il ct ad interim dell' Italia , Silvio baldini , nella conferenza stampa a Heraklion alla vigilia dell'amichevole con la Grecia . Dopo il successo per 1-0 in Lussemburgo di mercoledì scorso, il tecnico potrebbe dare spazio anche ad altri giovani del gruppo, che comunque gli ha fatto un'ottima impressione anche nella versione 'nazionale maggiore'.

Le parole di Baldini

"Sono dei ragazzi speciali, riescono a socializzare fuori dal campo ma poi ad andare a mille in allenamento appena iniziano a lavorare - ha sottolineato Baldini -. Se farete così non perderete mai, dico loro, potrete accettare il risultato del campo ma senza uscirne sconfitti". Tornando al match di Creta, il tecnico ha detto che chiederà alla squadra "di non farsi prendere dall'emozione e di non subire la pressione ambientale: se fanno ciò che sanno, il resto viene da solo... Ho rappresentato la mia Nazione, la mia cultura. Questo è un orgoglio. Con tutto il rispetto per gli altri Paesi ma sono stato sulla panchina di una Nazionale che ha vinto 4 mondiali. Sono stato fortunato a rappresentarla".

Baldini su Bartesaghi

Davide Bartesaghi, presente in conferenza, ha ricevuto i complimenti da Baldini: "In un anno ha fatto una maturazione incredibile giocando quasi sempre titolare al Milan in Serie A. Al di là delle qualità tecniche, è un giocatore che quando si sviluppa il gioco mette molti assist per come mette la palla con i tempi giusti. Ma ci sono anche altri ragazzi. La valutazione di quelli che domani possono giocare dipende sempre da chi arriva e da come intende il calcio".

Baldini: "In Italia c'è stata in'involuzione"

"Tutti vogliamo fare giocare i giovani, ma metterli in campo è un problema spesso perché magari sbagliano uno stop o un tiro. Bisogna capire che sono una risorsa e non un problema. Chi viene ovviamente sarà legato al risultato ma non deve avere l'ansia di ottenerlo, altrimenti non cambierà niente. Ognuno ha la sua ricetta, serve imprimere la giusta metodologia". Baldini ha poi concluso così: "In Italia c'è stata un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio stava andando incontro a dei problemi. Non avevamo più campioni generazionali e non siamo riusciti a capire come intervenire nei settori giovanili, gestiti più per fare business che per far crescere i ragazzi".