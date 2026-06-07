Italia-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale Europeo U17

"Quando avrò dei figli o dei nipoti, sarà sicuramente un momento che gli racconterò". Così Christian Lupo ha commentato il successo sulla Spagna, che ha visto il portiere azzurro prendersi la scena del Lillekula Stadium di Tallin e trascinare l'Italia in finale parando ben tre rigori, di cui uno nei tempi regolamentari (1-1). Una prestazione che ha fatto la storia della nazionale U17, che ha ora l'occasione di tirarsi fuori dalle macerie del calcio italiano e di tornare al trionfo due anni dopo il 3-0 sul Portogallo. Dall'altra parte del campo c'è ora il Belgio, reduce dal successo sulla Francia (2-1) che ha aperto per la prima volta le porte della finale del torneo riservato alle rappresentative minori.