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Italia-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale Europeo U17

Gli azzurrini di Franceschini tornano in campo per contendere il titolo alla selezione di Vermant e riconquistare il titolo due anni dopo il trionfo sul Portogallo
2 min
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"Quando avrò dei figli o dei nipoti, sarà sicuramente un momento che gli racconterò". Così Christian Lupo ha commentato il successo sulla Spagna, che ha visto il portiere azzurro prendersi la scena del Lillekula Stadium di Tallin e trascinare l'Italia in finale parando ben tre rigori, di cui uno nei tempi regolamentari (1-1). Una prestazione che ha fatto la storia della nazionale U17, che ha ora l'occasione di tirarsi fuori dalle macerie del calcio italiano e di tornare al trionfo due anni dopo il 3-0 sul Portogallo. Dall'altra parte del campo c'è ora il Belgio, reduce dal successo sulla Francia (2-1) che ha aperto per la prima volta le porte della finale del torneo riservato alle rappresentative minori.

Italia-Belgio: diretta e dove vederla

La finale dell'Europeo U17 tra Italia e Belgio è in programma alle ore 19 di domenica 7 giugno presso la Lillekula Stadium di Tallin, Estonia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale RaiSport Hd e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Segui tutto il calcio live sul nostro sito.

Italia-Belgio: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Gasparello, Donato, Albini; Varali, Biondini, Okon; Corigliano; Croci, Perillo. Ct: Franceschini.

A disposizione: Giaretta, Puricelli, Diallo, Dattilo, Rocca, Ballarin, Fugazzola, Landi, Casagrande.

BELGIO (4-4-2): Seghers; Benktib, Van Gelder, Mbavu, Blondeel; Nga Kana, Driessen, Dierckx, El Morabet; Seke, Moorthamer. Ct: Vermant.

A disposizione: Piselé, Strouwen, Belkacem, Saidi, Kalomji, Verstrepen, Ojea, Achahbar, Onehese.

Arbitro: Lata (Albania); Assistenti: Shazivari (Albania), Borovic (Serbia); IV ufficiale: Owen (Galles).

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