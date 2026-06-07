L'Italia di Baldini supera la Grecia di corto muso: Pio Esposito ancora decisivo. Espulso Reggiani

Gli Azzurri di Baldini vincono ancora e lo fanno col solito gol di Pio Esposito. A pagare dazio questa volta - dopo il Lussemburgo - è la Grecia di Jovanovic, con il centravanti dell'Inter che ha trovato il gol del vantaggio definitivo per l'Italia al 18' del primo tempo. I ragazzi di Baldini gestiscono egregiamente il risultato contro la nazionale greca fino all'ultimo minuto, subendo soltanto un tiro nello specchio della porta. Per gli Azzurri sono 10 i tiri totali di cui tre verso la porta difesa da Vlachodimos. Al 68' l'Italia resta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del giovane Reggiani - difensore classe 2008 in forza al Borussia Dortmund - subentrato al 55' a Comuzzo. La sua gara è durata soltanto 13'.
Italia, in campo anche Faticanti
Si conclude con una doppia vittoria il percorso amichevole della Nazionale di Silvio Baldini. A decidere entrambe le gare ci ha pensato Pio Esposito, con i giovani azzurri che hanno messo in mostra nel complesso due buone prestazioni. Una manciata di minuti in campo questa sera anche per il giovane Giacomo Faticanti, talentino classe 2004 della Juventus Next Gen, il quale ha fatto il proprio ingresso in campo all'88', prendendo il posto in campo di Koleosho. Il prossimo impegno della Nazionale sarà adesso quello del prossimo settembre in Nations League, con la prima gara in programma il 25 settembre contro il Belgio