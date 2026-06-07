L'Italia di Baldini supera la Grecia di corto muso: Pio Esposito ancora decisivo. Espulso Reggiani

Gli Azzurri di Baldini vincono ancora e lo fanno col solito gol di Pio Esposito. A pagare dazio questa volta - dopo il Lussemburgo - è la Grecia di Jovanovic, con il centravanti dell'Inter che ha trovato il gol del vantaggio definitivo per l'Italia al 18' del primo tempo. I ragazzi di Baldini gestiscono egregiamente il risultato contro la nazionale greca fino all'ultimo minuto, subendo soltanto un tiro nello specchio della porta. Per gli Azzurri sono 10 i tiri totali di cui tre verso la porta difesa da Vlachodimos. Al 68' l'Italia resta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del giovane Reggiani - difensore classe 2008 in forza al Borussia Dortmund - subentrato al 55' a Comuzzo. La sua gara è durata soltanto 13'.