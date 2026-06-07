Baldini: "Non sono uno scappato di casa. Nel mondo del calcio sono persone che ti mettono etichette"

"Mi interessa far bene il mio lavoro ed essere utile alla famiglia Italia. Nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette, ma bisogna rispondere sul campo. Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qua ma la strada è stata tortuosa". Lo ha detto a Rai Sport il Ct ad interim della nazionale azzurra Silvio Baldini dopo la vittoria dell'Italia per 1-0 sulla Grecia nell'amichevole disputata al Pankritio Stadium di Heraklion. "Non avevo regalato complimenti a caso, conosco il valore di questi ragazzi. Nel momento in cui capiscono che avere regole è una risorsa e non una punizione, significa che hanno acquisito il grado di maturità per essere una squadra importante", ha aggiunto il tecnico che spende anche complimenti per la nazionale under 17 che si è laureata campione d'Europa: "La famiglia Italia lavora con dei principi e tutti i settori giovanili hanno sempre vinto e fatto bene. Il problema è stato il salto dall'U21 alla nazionale . Dopo queste partite lo scalino è meno ripido", le sue parole.

Baldini: "Voglio essere utile, altre cose non m'interessano"

"A me interessa fare bene il mio lavoro, purtroppo nel mondo del calcio ci sono persone che ti mettono etichette ma non sono uno scappato di casa. Io voglio essere utile, mi avevano chiesto di fare queste partite e l'ho fatte, il destino mi ha portato qui, altre cose non mi interessano." Ha poi aggiunto il tecnico in merito a quella che è stata la sua esperienza finora con la Nazionale da allenatore ad interim.

"Volevo anche quel pizzico di fortuna che serve sempre - ha sottolineato il tecnico toscano ai microfoni della Rai - ribadisco avere delle regole e un certo stile di vita non è punitivo".