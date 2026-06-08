Gravina, i giovani e il lavoro del Club Italia: "Risultati frutto della valorizzazione"

È stata una domenica positiva per l' Italia calcistica perché, se è vero che non parteciperemo ai prossimi Mondiali, però c'è da sottolineare come quelle giovanili stiano regalando gioie continue. L'U17 ha vinto, contro il Belgio, l'Europeo di categoria battendo i Diavoli Rossi ai rigore, con protagonista ancora il portiere Lupo come con la Spagna. Mentre quella maggiore, guidata da Baldini e piena di talenti dell'U21, ha battuto la Grecia con il secondo gol di Esposito, dopo quello al Lussemburgo. A sottolineare il lavoro del Club Italia è stato anche l'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina .

Gravina: "Progettualità in atto da anni nel Club Italia"

Gabriele Gravina, ex presidente della Federazione, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "Il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da anni nel Club Italia nella valorizzazione dei nostri talenti, e questo la dice lunga sull'orgoglio e l'appartenza di questi ragazzi". E poi dà il merito al lavoro della Federazione: "Nelle materie di sua competenza la federazione è leader in ambito internazionale, c'è una filiera in atto da anni, come si è visto anche dalla splendida vittoria in Grecia della nazionale maggiore con i ragazzi dell'U21".

Abete e Malagò, Gravina: "Due grandi dirigenti"

Sui giovani ha concluso: "Il lavoro che si sta facendo non è ottimo ma straordinario, ma questo si disperde perché i giovani poi non si fanno giocare. Non dobbiamo bocciarli ai primi errori. Non è una critica ma un dato di fatto. La soluzione migliore non può essere l'obbligatorietà degli italiani in campo, che nessuno può imporre, ma attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi. E questo si può fare e migliorare". Nel suo discorso ha parlato anche di Abete e Malagò, in merito alle ormai imminenti elezioni della FIGC: "Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di spessore per il futuro, due esperienze diverse di altissimo spessore".