Gravina, i giovani e il lavoro del Club Italia: "Risultati frutto della valorizzazione"

È stata una domenica positiva per l'Italia calcistica perché, se è vero che non parteciperemo ai prossimi Mondiali, però c'è da sottolineare come quelle giovanili stiano regalando gioie continue. L'U17 ha vinto, contro il Belgio, l'Europeo di categoria battendo i Diavoli Rossi ai rigore, con protagonista ancora il portiere Lupo come con la Spagna. Mentre quella maggiore, guidata da Baldini e piena di talenti dell'U21, ha battuto la Grecia con il secondo gol di Esposito, dopo quello al Lussemburgo. A sottolineare il lavoro del Club Italia è stato anche l'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina.
Gravina: "Progettualità in atto da anni nel Club Italia"
Gabriele Gravina, ex presidente della Federazione, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "Il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da anni nel Club Italia nella valorizzazione dei nostri talenti, e questo la dice lunga sull'orgoglio e l'appartenza di questi ragazzi". E poi dà il merito al lavoro della Federazione: "Nelle materie di sua competenza la federazione è leader in ambito internazionale, c'è una filiera in atto da anni, come si è visto anche dalla splendida vittoria in Grecia della nazionale maggiore con i ragazzi dell'U21".
Abete e Malagò, Gravina: "Due grandi dirigenti"
Sui giovani ha concluso: "Il lavoro che si sta facendo non è ottimo ma straordinario, ma questo si disperde perché i giovani poi non si fanno giocare. Non dobbiamo bocciarli ai primi errori. Non è una critica ma un dato di fatto. La soluzione migliore non può essere l'obbligatorietà degli italiani in campo, che nessuno può imporre, ma attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi. E questo si può fare e migliorare". Nel suo discorso ha parlato anche di Abete e Malagò, in merito alle ormai imminenti elezioni della FIGC: "Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di spessore per il futuro, due esperienze diverse di altissimo spessore".
Gravina e il futuro
Gravina ha continuato parlando anche del futuro: "Continuerò per quello che è possibile a dare il mio contributo, non solo come primo vicepresidente della Uefa ma anche soprattutto come presidente di una importante commissione che è quella della Uefa Club Competitions, presiedo la commissione che ha l'impegno di gestire la Champions, l'Europa League e la conference League. Quindi un occhio sicuramente allo sviluppo del calcio internazionale, ma nel mio cuore rimane comunque grande attenzione e grande interesse nello sviluppo del calcio domestico".
La candidatura a Euro 2032
Sulla candidatura dell'Italia agli Europei 2032: "La candidatura dell'Italia è stata una mia intuizione, la coassegnazione è stato un successo di questa federazione. Ora in assenza di fondi pubblici, a differenza di altri eventi, e con un commissario per gli stadi entrato in funzione con un ritardo incredibile rispetto alla tabella di marcia, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio che divideremo con i club che hanno deciso di investire e con i comuni che hanno creduto nella grande opportunità di sviluppo. Sono molto ottimista. In Italia ad eccezione delle quattro gare del 2021, non si organizza una competizione calcistica così prestigiosa dal 1990".
È stata una domenica positiva per l'Italia calcistica perché, se è vero che non parteciperemo ai prossimi Mondiali, però c'è da sottolineare come quelle giovanili stiano regalando gioie continue. L'U17 ha vinto, contro il Belgio, l'Europeo di categoria battendo i Diavoli Rossi ai rigore, con protagonista ancora il portiere Lupo come con la Spagna. Mentre quella maggiore, guidata da Baldini e piena di talenti dell'U21, ha battuto la Grecia con il secondo gol di Esposito, dopo quello al Lussemburgo. A sottolineare il lavoro del Club Italia è stato anche l'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina.
Gravina: "Progettualità in atto da anni nel Club Italia"
Gabriele Gravina, ex presidente della Federazione, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno: "Il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da anni nel Club Italia nella valorizzazione dei nostri talenti, e questo la dice lunga sull'orgoglio e l'appartenza di questi ragazzi". E poi dà il merito al lavoro della Federazione: "Nelle materie di sua competenza la federazione è leader in ambito internazionale, c'è una filiera in atto da anni, come si è visto anche dalla splendida vittoria in Grecia della nazionale maggiore con i ragazzi dell'U21".
Abete e Malagò, Gravina: "Due grandi dirigenti"
Sui giovani ha concluso: "Il lavoro che si sta facendo non è ottimo ma straordinario, ma questo si disperde perché i giovani poi non si fanno giocare. Non dobbiamo bocciarli ai primi errori. Non è una critica ma un dato di fatto. La soluzione migliore non può essere l'obbligatorietà degli italiani in campo, che nessuno può imporre, ma attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi. E questo si può fare e migliorare". Nel suo discorso ha parlato anche di Abete e Malagò, in merito alle ormai imminenti elezioni della FIGC: "Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di spessore per il futuro, due esperienze diverse di altissimo spessore".