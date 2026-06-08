Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia U21-Albania U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Gli azzurrini di Carmine Nunziata, commissario tecnico ad interim dopo la chiamata di Baldini in Nazionale maggiore, chiudono la stagione a Fontanafredda, in provincia di Pordenone
3 min
Italia U21Albania U21carmine nunziata
Italia U21-Albania U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole© LAPRESSE
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Con ancora in corpo l'emozione per il successo dell'U17, laureatasi campione d'Europa battendo ai calci di rigore il Belgio, i riflettori si puntano sull'U21, impegnata alle ore 18.15 allo stadio comunale “Omero Tognon” di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, nell'amichevole contro l'Albania, l'ultima di questa stagione. Come Baldini, che nella sua esperienza da ct della Nazionale maggiore ha chiamato diversi suoi ragazzi dell'U21, anche Carmine Nunziata, allenatore ad interim degli azzurrini, ha modellato una squadra composta in gran parte dalla sua U20. "La settimana di lavoro è andata bene, c’è stato qualche problemino con le convocazioni perché c’era qualche giocatore fermo da tempo e qualcuno che ha finito da poco - ha commentato -. Ci teniamo a fare bene, è l’ultima della stagione, vogliamo fare bene proprio a livello di gioco. Chiedo di dare continuità al lavoro che stiamo facendo e migliorare ancora. L’Albania è la squadra del Paese che ospiterà il prossimo Europeo. Lavorano insieme già da parecchio tempo, ha giocatori di buon livello, ma quello che mi ha impressionato è come lavorano di squadra: sono compatti, aggressivi, si difendono molto bassi, ma ripartono benissimo. Credo sarà una bella partita contro una squadra che ci darà del filo da torcere". 

Italia-Albania U21: dove vederla in tv e in streaming

L'amichevole tra l'Italia e l'Albania U21 è in programma alle ore 18.15 allo stadio comunale “Omero Tognon” di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-Albania U21

Italia (4-3-3): Mascardi; Corradi, Guarino, Amey, Moruzzi; Zeroli, Rispoli, Mannini; Pafundi, Okoro, Rao.

Albania (3-5-2): Veliaj; Fikaj, Bashi, Kurti; Muca, Fetai, Alili, Brruti, Osmani; Dedaj, Maksuti. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS