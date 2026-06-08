Italia U21-Albania U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Con ancora in corpo l'emozione per il successo dell'U17, laureatasi campione d'Europa battendo ai calci di rigore il Belgio, i riflettori si puntano sull'U21, impegnata alle ore 18.15 allo stadio comunale “Omero Tognon” di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, nell'amichevole contro l'Albania, l'ultima di questa stagione. Come Baldini, che nella sua esperienza da ct della Nazionale maggiore ha chiamato diversi suoi ragazzi dell'U21, anche Carmine Nunziata, allenatore ad interim degli azzurrini, ha modellato una squadra composta in gran parte dalla sua U20. "La settimana di lavoro è andata bene, c’è stato qualche problemino con le convocazioni perché c’era qualche giocatore fermo da tempo e qualcuno che ha finito da poco - ha commentato -. Ci teniamo a fare bene, è l’ultima della stagione, vogliamo fare bene proprio a livello di gioco. Chiedo di dare continuità al lavoro che stiamo facendo e migliorare ancora. L’Albania è la squadra del Paese che ospiterà il prossimo Europeo. Lavorano insieme già da parecchio tempo, ha giocatori di buon livello, ma quello che mi ha impressionato è come lavorano di squadra: sono compatti, aggressivi, si difendono molto bassi, ma ripartono benissimo. Credo sarà una bella partita contro una squadra che ci darà del filo da torcere".