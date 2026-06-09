Nuovo ct Italia, linea Malagò: verso il Mancini-bis. Conte più defilato per i costi elevati

INVIATO A HERAKLION - Il piano di ristrutturazione e rilancio della Nazionale ripartirà ufficialmente il 22 giugno, quando verrà nominato il nuovo presidente federale, colui che succederà a Gravina dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali. Al momento il favorito sembra essere Malagò , in vantaggio sullo sfidante Abete , ma è anche vero che, in praticamente due settimane, può ancora succedere di tutto. Sta prendendo forma, di conseguenza, anche la scelta più delicata e cruciale, quella della panchina: a chi affidare il ruolo del ct chiamato a qualificare l’Italia prima all’Europeo e poi al Mondiale? Il progetto deve essere quadriennale, quindi fino alla Coppa del Mondo del 2030: sono in ascesa le quotazioni di Mancini, specialmente se il vincitore della corsa per la presidenza della Figc dovesse essere Malagò. Ci sono già stati dei contatti nelle scorse settimane, c’è una apertura del Mancio al ritorno in azzurro dopo un Europeo vinto, ma anche la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar e il rocambolesco addio per sedersi sulla panchina dell’Arabia Saudita.

Mancini favorito per il ritorno sulla panchina della Nazionale

Una scelta destinata comunque a far discutere l’opinione pubblica tra chi riabbraccerebbe un ct che ha fatto vedere ottima qualità di gioco, ha dato spazio ai giovani e ha comunque vinto e chi invece non vede di buon occhio un ritorno del Mancio. Chi invece ha messo d’accordo tutti è stato Baldini in questa sua breve avventura da ct ad interim - vincendo due amichevoli sì con una selezione sperimentale, ma contro avversari di basso livello - prima di tornare all’incarico nell’Under 21: l’approccio non convenzionale, la dedizione alla causa, la metodologia applicata ai giovani piacciono alla gente, tanto che qualcuno si chiede perché Baldini non possa essere confermato alla guida della Nazionale maggiore. L’ipotesi non è ritenuta percorribile perché il nuovo presidente federale punterà su altri tipologie di profili, come appunto Mancini.

Conte l’alternativa, Ranieri possibile dt

Il suo principale rivale resta Conte, che però ha costi maggiori a livello di stipendio e non è mai rimasto per quattro anni di fila nello stesso posto in carriera. Altre soluzioni sembrano al momento ampiamente in secondo piano mentre resta da vedere se verrà inserita nell’organigramma azzurro una figura come Ranieri, eventualmente con un ruolo da dt. Però tutto dipenderà, appunto, dalle elezioni federali: bisogna aspettare ancora qualche giorno, insomma. Anche se, nel frattempo, Mancini sembra aver messo la freccia.