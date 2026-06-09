Zola: "Dobbiamo insegnare a rischiare. E vanno accettati gli errori: un ragazzo non può essere subito Baggio"

La rivoluzione in C e la corsa federale

Con la Serie C di Matteo Marani avete ideato una riforma che porta il suo nome. «Ci stiamo provando. Non è perfetta, ma nulla lo è: è un modo di iniziare, la differenza la fanno i club. Però già che una Lega premi società che investono nelle strutture, negli allenatori, nel far giocare i giocatori del settore giovanile è qualcosa. Ci vorrà tanto lavoro: non è un percorso di uno o due anni». È anche una rivoluzione culturale. «Io parto dalla mia esperienza: sono arrivato da un paesino, Oliena, di 9.000 anime, lontano anni luce dalla Serie A. Eppure ha dato qualcosina al calcio italiano: perché non può farlo una piccola realtà di Serie C o D? Il principio è finanziare in maniera capillare perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis: dobbiamo lavorare nel modo giusto. E poi sperare». La stagione della Serie C si è chiusa con un bagno di folla. «I playoff hanno visto crescere del 30% gli spettatori e del 37% gli incassi. È un grande risultato, che dà responsabilità: ora bisogna aumentare ancora la qualità». Cosa sono le seconde squadre? «Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità. Ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse dei soli club no. Intanto abbiamo chiesto un’attenzione particolare per le piazze storiche della C nelle riammissioni». Si è parlato di un suo coinvolgimento in Figc con Malagò o Abete. «Io sono contentissimo di aver dato la mia disponibilità a lavorare con Matteo Marani e tutto il suo gruppo. Stiamo cercando di lavorare per il sistema e il nostro percorso non è finito».