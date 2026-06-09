Zola: "Dobbiamo insegnare a rischiare. E vanno accettati gli errori: un ragazzo non può essere subito Baggio"

MILANO - Gianfranco Zola, l'Italia è campione d'Europa Under-17. Cosa rappresenta? «La conferma del fatto che a livello giovanile siamo competitivi. È un grande risultato, non il primo: merito dei ragazzi e di mister Franceschini. Bravissimi». Poi però questo talento fatichiamo a portarlo in Nazionale maggiore. Perché? «Perché il percorso è lungo e con il mondo dei grandi c'è un abisso. La direzione è giusta, ma il momento più difficile è da quell’età in avanti». C'entra il timore nel puntare sui giovani? Yamal e Cubarsì giocano nella Spagna, da noi forse non sarebbero in Under 21… «C'è una differenza enorme tra noi e l'estero. In Spagna o in Germania, quando intravedono potenzialità in un ragazzo, gli fanno fare un percorso con esperienze che lo miglioreranno. Compresi errori e difficoltà. Noi non lo accettiamo: pretendiamo che un ragazzo sia subito un Roberto Baggio o un Paolo Maldini». O un Gianfranco Zola… Ma anche per me, arrivato a Napoli a 22 anni, non è stato tutto rose e fiori. Il secondo anno stavo per essere venduto a Lecce. Poi la società mi ha tenuto, io ho lottato per migliorarmi e sono venuto fuori».
"Insegnare la responsabilità, guarda Yamal..."
Un tempo avevamo Zola e Baggio, Del Piero e Totti. Abbiamo perso i 10? «È conseguenza del modo di giocare. Prima c'era meno organizzazione, le squadre avevano un creativo che inventava e ci facevano affidamento. Oggi tutti giocano la palla, si costruisce da dietro e chi ha quelle qualità fa l'esterno o il centrocampista. Poi, dipende: Yamal, che un tempo sarebbe stato un 10 e oggi fa l’esterno, salta l'uomo e si prende delle responsabilità. È questo che dobbiamo trasmettere ai ragazzi: c'è un momento in cui la palla deve circolare e uno in cui bisogna accettare i rischi». Giochiamo 3-5-2 perché abbiamo poca classe, o abbiamo poca classe perché giochiamo 3-5-2? «Non ne farei una questione di modulo: se hai due esterni offensivi, in realtà, gli dai più libertà. Si tratta di capire i momenti della partita e quelli in cui provare una giocata: una volta chi non voleva rischiare si chiudeva e ripartiva. Ora fa girare palla all’inverosimile: è difensivismo lo stesso, declinato in modo diverso». Due vittorie per Silvio Baldini: le è piaciuta la sua Giovane Italia? «Sì, ma alla Nazionale dobbiamo dare sempre di più. Ha citato alcuni grandi del passato: non dimentichiamo che Mancini, fuoriclasse assoluto, non ha mai giocato i Mondiali. Uno come Morfeo aveva una classe straordinaria, per esempio. Dobbiamo alzare il livello dei giocatori che portiamo da sotto».
"Servono più educatori"
Servono più formatori e meno allenatori? «Certo. Ma prima della Primavera. Devono essere veramente bravi e qualificati quelli che lavorano con i piccoli, dagli 8-9 anni. Una volta quelle categorie le saltavi: giocavamo per strada, a 11-12 anni sapevi già muoverti. Però i tempi sono cambiati, da tanti punti di vista». Se poi ci fosse qualche Giovanni Maria Mele, il suo primo allenatore, in più… «Parliamo di persone che hanno dato la vita al calcio. Sapevano trattare i ragazzini come me, non solo in campo ma anche fuori. Erano educatori, persone di livello: ce n’erano tante e oggi ne servono tante». Gli stranieri sono davvero un problema? «Non ci possiamo fare niente, le regole europee sono chiare. Io, poi, non ho nulla contro: in Inghilterra ero io lo straniero, figuriamoci. Prima ancora, ho beneficiato della presenza di grandi campioni: Maradona, Alemao, Asprilla. Ben vengano. Però devono accrescere il livello: a me non stanno bene gli stranieri che arrivano per completare le rose. Meglio dare una chance ai nostri ragazzi». Quando Zola va in Premier, sembra un passo indietro. Oggi ci esaltiamo per gli italiani all’estero. È cambiato il mondo? «Sì. Allora tutti venivano in Italia: grandi campioni andavano a Udine o Pescara, come Zico o Junior. Ora i campionati principali sono altri, come la Premier. Il mio caso era diverso: vivevo un momento difficile, avevo bisogno di cambiare e, quando ebbi l'opportunità di andare in Inghilterra, lo feci. Per me fu una grande fortuna».
La rivoluzione in C e la corsa federale
Con la Serie C di Matteo Marani avete ideato una riforma che porta il suo nome. «Ci stiamo provando. Non è perfetta, ma nulla lo è: è un modo di iniziare, la differenza la fanno i club. Però già che una Lega premi società che investono nelle strutture, negli allenatori, nel far giocare i giocatori del settore giovanile è qualcosa. Ci vorrà tanto lavoro: non è un percorso di uno o due anni». È anche una rivoluzione culturale. «Io parto dalla mia esperienza: sono arrivato da un paesino, Oliena, di 9.000 anime, lontano anni luce dalla Serie A. Eppure ha dato qualcosina al calcio italiano: perché non può farlo una piccola realtà di Serie C o D? Il principio è finanziare in maniera capillare perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis: dobbiamo lavorare nel modo giusto. E poi sperare». La stagione della Serie C si è chiusa con un bagno di folla. «I playoff hanno visto crescere del 30% gli spettatori e del 37% gli incassi. È un grande risultato, che dà responsabilità: ora bisogna aumentare ancora la qualità». Cosa sono le seconde squadre? «Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità. Ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse dei soli club no. Intanto abbiamo chiesto un’attenzione particolare per le piazze storiche della C nelle riammissioni». Si è parlato di un suo coinvolgimento in Figc con Malagò o Abete. «Io sono contentissimo di aver dato la mia disponibilità a lavorare con Matteo Marani e tutto il suo gruppo. Stiamo cercando di lavorare per il sistema e il nostro percorso non è finito».
MILANO - Gianfranco Zola, l'Italia è campione d'Europa Under-17. Cosa rappresenta? «La conferma del fatto che a livello giovanile siamo competitivi. È un grande risultato, non il primo: merito dei ragazzi e di mister Franceschini. Bravissimi». Poi però questo talento fatichiamo a portarlo in Nazionale maggiore. Perché? «Perché il percorso è lungo e con il mondo dei grandi c'è un abisso. La direzione è giusta, ma il momento più difficile è da quell’età in avanti». C'entra il timore nel puntare sui giovani? Yamal e Cubarsì giocano nella Spagna, da noi forse non sarebbero in Under 21… «C'è una differenza enorme tra noi e l'estero. In Spagna o in Germania, quando intravedono potenzialità in un ragazzo, gli fanno fare un percorso con esperienze che lo miglioreranno. Compresi errori e difficoltà. Noi non lo accettiamo: pretendiamo che un ragazzo sia subito un Roberto Baggio o un Paolo Maldini». O un Gianfranco Zola… Ma anche per me, arrivato a Napoli a 22 anni, non è stato tutto rose e fiori. Il secondo anno stavo per essere venduto a Lecce. Poi la società mi ha tenuto, io ho lottato per migliorarmi e sono venuto fuori».
"Insegnare la responsabilità, guarda Yamal..."
Un tempo avevamo Zola e Baggio, Del Piero e Totti. Abbiamo perso i 10? «È conseguenza del modo di giocare. Prima c'era meno organizzazione, le squadre avevano un creativo che inventava e ci facevano affidamento. Oggi tutti giocano la palla, si costruisce da dietro e chi ha quelle qualità fa l'esterno o il centrocampista. Poi, dipende: Yamal, che un tempo sarebbe stato un 10 e oggi fa l’esterno, salta l'uomo e si prende delle responsabilità. È questo che dobbiamo trasmettere ai ragazzi: c'è un momento in cui la palla deve circolare e uno in cui bisogna accettare i rischi». Giochiamo 3-5-2 perché abbiamo poca classe, o abbiamo poca classe perché giochiamo 3-5-2? «Non ne farei una questione di modulo: se hai due esterni offensivi, in realtà, gli dai più libertà. Si tratta di capire i momenti della partita e quelli in cui provare una giocata: una volta chi non voleva rischiare si chiudeva e ripartiva. Ora fa girare palla all’inverosimile: è difensivismo lo stesso, declinato in modo diverso». Due vittorie per Silvio Baldini: le è piaciuta la sua Giovane Italia? «Sì, ma alla Nazionale dobbiamo dare sempre di più. Ha citato alcuni grandi del passato: non dimentichiamo che Mancini, fuoriclasse assoluto, non ha mai giocato i Mondiali. Uno come Morfeo aveva una classe straordinaria, per esempio. Dobbiamo alzare il livello dei giocatori che portiamo da sotto».