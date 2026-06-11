Abodi: "Mancini? È tempo passato. Il suo addio fu doloroso". Poi fa l'occhiolino a Guardiola...

Andrea Abodi , ministro per lo Sport e i Giovani, intervenendo alla trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, è tornato a commentare l'elezione del prossimo presidente della Figc , prevista per il 22 giugno. Ma ha parlato anche del futuro della Nazionale ( sulla cui panchina potrebbe tornare Roberto Mancini ). Nell'occasione Abodi ha dichiarato in merito alle elezioni: "Io sono felice di non votare, voterei per chiunque mi garantisca una discontinuità non preoccupandosi solo di raccogliere consenso ma di fare le riforme . Quello che va fatto è tutto sul tavolo e quello che conta è quello che si riuscirà a fare".

Abodi e le elezioni Figc

Parlando del rapporto con Giovanni Malagò, uno dei protagonisti della corsa alla presidenza, il ministro ha precisato di non avere alcuna tensione personale, affermando di non avere nessun "problema con le persone. Sono sincero e credo che nel ruolo ho il diritto e il dovere di dire qualcosa. Lui è diventato presidente del Coni anche grazie al supporto di tanti amici, per me quella in Figc è stata una sconfitta vincente visto che oggi faccio il ministro". Un passaggio con cui è tornato a ricordare la sua mancata elezione alla guida della Federazione, quando fu sconfitto da Carlo Tavecchio.

Abodi si è poi soffermato sulla questione relativa alla norma sul pantouflage, ribadendo il valore dell'Autorità nazionale anticorruzione e dichiarando "l'Anac è certamente autorevole, se dovesse rispondere dopo l'elezione succederà quello che succederà. Spero che allo scrutinio finale chi prenderà più voti sarà il presidente senza ricorsi".

L'Italia, Mancini e... Guardiola

Nel corso dell'intervista, il ministro ha affrontato anche il tema del futuro commissario tecnico della Nazionale italiana. A suo giudizio, è importante puntare su figure capaci di valorizzare le persone e assumersi responsabilità nelle scelte più delicate. In merito all'addio di Roberto Mancini (che dovrebbe tornare presto ct), ha ricordato come sia stato un momento difficile per il calcio italiano: "Ben venga chiunque dimostri di saper gestire il capitale umano e fare scelte coraggiose. L'addio di Mancini fu doloroso, arrivato nel mezzo dell'estate. È un tempo passato, ognuno ha avuto modo di riflettere. Ma abbiamo tanti allenatori italiani fantastici, sarebbe pittoresco andare all'estero. Guardiola? Lui è un po' italiano".

Rispondendo a una domanda sui prossimi Mondiali, Abodi ha ammesso che seguirà comunque la competizione, pur evidenziando il dispiacere per l'assenza dell'Italia: "Qualcosa guarderò, faremo il tifo ma senza Italia è un'altra cosa. C'è enorme tristezza, io tiferò per il Brasile perché c'è Ancelotti. E poi per Cannavaro e Montella".

"Parole Gravina? Credo che..."

In chiusura, il ministro è tornato sul tema della mancata qualificazione della Nazionale, sottolineando che le responsabilità non possono essere attribuite a un singolo individuo. Commentando inoltre alcune dichiarazioni di Gabriele Gravina, ha osservato come la colpa non sia "mai di una persona in particolare. Le parole di Gravina? Un gioco tipicamente italiano, credo che valga il detto 'aiutati che dio ti aiuta'. Prima di pensare agli altri sarebbe stato meglio fare una profonda autocritica. Anche il calcio è un gioco di squadra tra istituzioni, mi auguro che in futuro si collabori meglio con un briciolo di sincerità e sapendo che non gestiamo un bene privato", concludendo con un auspicio di maggiore collaborazione e trasparenza tra tutte le componenti del sistema calcistico.