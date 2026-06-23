"Italia, rilancio per 10 anni. Curioso per Sarri. Di Yamal non ce ne sono…": Zola sicuro

INVIATO A FIANO (TORINO) - Gianfranco Zola non è più soltanto un ex campione. Adesso lavora nel calcio, da vicepresidente della Lega Pro conosce i limiti del movimento. Soprattutto problemi e difetti, che Magic Box analizza con lucidità nel giorno dell’elezione di Giovanni Malagò.
"Mondiali, è un momento difficile"
A Roma ci sono appena state le elezioni federali, ma questi sarebbero stati i giorni dei Mondiali... «È un momento difficile. C’è tanto lavoro da fare perché gli altri si sono portati molto avanti. Bisogna entrare nell’ordine di idee che bisogna programmare per un periodo abbastanza lungo sui nostri giovani e le nostre risorse».
Si parla moltissimo della carestia di giovani talenti italiani. Ma è realmente questo lo scenario attuale? «Non è vero che non ci sono i giovani, ce ne sono eccome. Recentemente abbiamo vinto l’Europeo Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. C’è bisogno che questi ragazzi facciano un ulteriore salto di qualità. A 17 anni puoi anche vincere l’Europeo con la Nazionale, ma non hai finito il tuo percorso. Anzi comincia lì. I ragazzi devono fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo aiutarli: serve più coraggio da parte di tutto il movimento. Dobbiamo farli giocare e sbagliare».
Malagò e Mancini: il parere di Zola
Malagò presidente porterà avanti la candidatura di Roberto Mancini a ct. Scelta giusta? «Non sono qui per dire che sia giusto o sbagliato. C’è tanto lavoro da fare. L’importante è che si capisca che non esiste una soluzione immediata ai mali del calcio. Bisogna programmare e lavorare bene per dieci anni».
Nei giorni scorsi lei ha espresso il suo pieno dissenso rispetto al decreto legge sullo sport appena varato dal governo. Poi, c’è stata la replica di Abodi. «Il Ministro ha aperto a destinare i fondi in Lega Pro come finanziamento permanente: l’idea è questa. Bisogna capire che noi cerchiamo di aiutare il sistema e non solo la Serie C. Vogliamo far bene al movimento calcistico. Quei soldi aiutano le società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo. C’è stata una buona predisposizione del Ministro in questo senso. Noi in Lega Pro vogliamo aiutare il sistema: più giovani italiani giocano più ci sono possibilità che vengano fuori dei Baggio o dei Palestra».
"Vialli fino all'ultimo per l'Italia"
Mancini torna ct, ma stavolta senza Gianluca Vialli al suo fianco. Quanto peserà questa assenza? «Sicuramente Gianluca era una persona con grandissime capacità, che ha messo a disposizione fino all’ultimo per l’Italia. Ma anche Roberto ha mostrato grandi qualità, mi auguro gli venga dato tempo e modo per lavorare al meglio».
La nuova Serie A partirà con tanti cambiamenti. «Nel mare delle novità, sono curioso di vedere come farà Maurizio Sarri all’Atalanta. È un grandissimo allenatore che avrà a disposizione una squadra forte e adatta a lui».
In Italia c’è anche una carenza di numeri dieci: la Juve con Brahim Diaz cerca un giocatore con caratteristiche da rifinitore. Nel frattempo valuta anche Zaniolo. Perché questa penuria di trequartisti? «Il calcio è cambiato: ci sono molti più esterni che trequartisti. Ci vorrebbe più coraggio negli uno contro uno, fanno la differenza. Il palleggio infinito non è sempre la soluzione: bisogna crescere su questo. Poi, certo, di Yamal non ce ne sono in giro».
INVIATO A FIANO (TORINO) - Gianfranco Zola non è più soltanto un ex campione. Adesso lavora nel calcio, da vicepresidente della Lega Pro conosce i limiti del movimento. Soprattutto problemi e difetti, che Magic Box analizza con lucidità nel giorno dell’elezione di Giovanni Malagò.
"Mondiali, è un momento difficile"
A Roma ci sono appena state le elezioni federali, ma questi sarebbero stati i giorni dei Mondiali... «È un momento difficile. C’è tanto lavoro da fare perché gli altri si sono portati molto avanti. Bisogna entrare nell’ordine di idee che bisogna programmare per un periodo abbastanza lungo sui nostri giovani e le nostre risorse».
Si parla moltissimo della carestia di giovani talenti italiani. Ma è realmente questo lo scenario attuale? «Non è vero che non ci sono i giovani, ce ne sono eccome. Recentemente abbiamo vinto l’Europeo Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. C’è bisogno che questi ragazzi facciano un ulteriore salto di qualità. A 17 anni puoi anche vincere l’Europeo con la Nazionale, ma non hai finito il tuo percorso. Anzi comincia lì. I ragazzi devono fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo aiutarli: serve più coraggio da parte di tutto il movimento. Dobbiamo farli giocare e sbagliare».