"Italia, rilancio per 10 anni. Curioso per Sarri. Di Yamal non ce ne sono…": Zola sicuro

"Mondiali, è un momento difficile"

A Roma ci sono appena state le elezioni federali, ma questi sarebbero stati i giorni dei Mondiali... «È un momento difficile. C’è tanto lavoro da fare perché gli altri si sono portati molto avanti. Bisogna entrare nell’ordine di idee che bisogna programmare per un periodo abbastanza lungo sui nostri giovani e le nostre risorse».

Si parla moltissimo della carestia di giovani talenti italiani. Ma è realmente questo lo scenario attuale? «Non è vero che non ci sono i giovani, ce ne sono eccome. Recentemente abbiamo vinto l’Europeo Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. C’è bisogno che questi ragazzi facciano un ulteriore salto di qualità. A 17 anni puoi anche vincere l’Europeo con la Nazionale, ma non hai finito il tuo percorso. Anzi comincia lì. I ragazzi devono fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo aiutarli: serve più coraggio da parte di tutto il movimento. Dobbiamo farli giocare e sbagliare».