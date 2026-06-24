Tutti lo vogliono, nessuno lo vuole: Mancini, Conte e la sorpresa del nuovo ct Italia

Il primo giorno da presidente, Giovanni Malagò non l’ha passato a Roma. Anche dalla Svizzera, però, si è reso conto di che razza di sfida abbia accettato. Non che non conoscesse il mondo del calcio e i suoi signori, diventati oggi i suoi grandi elettori. La prima sfida riguarda il commissario tecnico: il neopresidente si tufferà nell’azzurro al rientro in Italia, da venerdì in poi, ma, pur senza offerte, sono partiti i primi contatti, che finora ha assicurato di non aver avuto. Con essi, il primo veto: la Serie A proprio non ne vuole sapere di Roberto Mancini. Sarebbe la chiamata più naturale: si conoscono e si stimano da anni, di fatto Malagò lo volle in Nazionale nel 2018 - tramite Roberto Fabbricini, commissario Figc -, accetterebbe un contratto in linea con il budget federale ed è l’ultimo ad aver vinto in azzurro.
Il preferito è Conte
L’ex Inter e City paga la fuga araba del 2023, una ferita non suturata dal successivo pentimento. Che, per la cronaca, non ha mai convinto Gabriele Gravina: non lo riaccolse dopo Spalletti e, se gli venisse chiesto un consiglio, direbbe che non lo richiamerebbe mai. Molti, in A e non solo, non dimenticano neanche che, pur avendo vinto gli Europei nel 2021 (con bravura, fortuna e Gianluca Vialli al fianco), delle tre mancate qualificazioni Mondiali la più dolorosa - con la Macedonia del Nord a Palermo - è proprio quella firmata Mancini. In Via Rosellini è forte, in compenso, il fascino di Antonio Conte: è il preferito della Serie A, a partire da due dei principali sponsor di Malagò, cioè Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, che con lui hanno vinto. Certo, a Conte sarebbe difficile negare uno stage: chissà se hanno messo in conto le sue sfuriate. E poi ci sono i dubbi: economici, ma anche legati alla voglia di Antonio di cimentarsi di nuovo con la Nazionale. Nel 2016, dopo un Europeo oltre ogni immaginazione, motivò il passaggio al Chelsea con la nostalgia del lavoro quotidiano. È allergico agli impegni di lunga durata, anche se Malagò vuole “uno convinto almeno per i primi due anni”.
Maldini: una scelta di vita
I feedback dai primi approcci indiretti sono ondivaghi ma, si sa, un conto è parlare con emissari e un altro con i protagonisti. Per chiudere la partita del ct, comunque, servirà qualche tempo. Prima, servirebbe l’inedito direttore tecnico. Malagò vuole un ex calciatore in squadra: il nome che mette d’accordo un po’ tutti - tranne il diretto interessato - è Paolo Maldini, chiamato a una scelta di vita della quale non è mai parso troppo convinto, lui alieno al compromesso e al salottismo romano. Il naufragio dell’ipotesi Fenerbahçe, però, aveva riaperto spiragli. Dopo il rincorrersi di voci legate a un presunto no, dalla Figc è filtrato che non ci siano state proposte: può essere un modo elegante di chiudere la questione. Se davvero Maldini fosse fuori dai giochi, pescare dirigenti tra gli ex calciatori - Gianluigi Buffon dovrebbe essere coinvolto in un project giovani - non è facile: ci sarebbe Gianfranco Zola, ma ha ribadito il suo impegno in Lega Pro. Con un dt, la scelta del ct spetterebbe a lui: sembra ristretta a Conte o Mancini. La terza via, più che a piste estere - Malagò non le ha comunque escluse -, potrebbe essere una sorpresa: un appeal lo ha Simone Inzaghi, un altro che per esempio Marotta conosce bene, per quanto l’ex Inter abbia già spento sul nascere ogni sirena.
Vertice Malagò-Abodi, poi il Consiglio
Giovanni Malagò l'ha ricordato subito dopo l’elezione: aveva un impegno già preso, con il Cio a Losanna. Al rientro dalla Svizzera, domani sera, lo attende il confronto con il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Il disgelo, nonostante tutto, sarebbe nell’ordine delle cose dei rapporti tra Figc e governo. I due, che si conoscono da tempo e negli ultimi anni hanno avuto diversi motivi di attrito, parleranno di tanti temi: dagli stadi ai settori giovanili, dal betting - sia il diritto a una percentuale dei ricavi sia l’abolizione del divieto di pubblicità - alla mutualità, per finire con lo ius soli sportivo. Tutti argomenti che necessitano di uno sguardo d’insieme. “Ogni scelta può essere quella giusta, l’importante è che vengano fatte le cose che servono - ha detto ieri Abodi, a margine della presentazione del Bando Oratori 2026 -. Sentirò quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene il tema: le cose che mi dirà sono quelle di cui parliamo da 16 anni”. Sapersi fare ascoltare, evitando l’effetto lista della spesa, sarà un eventuale primo merito di Malagò, che a livello comunicativo è già incappato in una gaffe: “Se Moratti, Berlusconi e Agnelli avessero rinunciato a uno o due calciatori per fare gli stadi, oggi avrebbero un patrimonio”.
Il malumore juventino
Il popolo juventino non l’ha presa benissimo, dato che un Agnelli, Andrea, lo Stadium l’ha fatto 15 anni fa e lo stesso Malagò in realtà lo sa benissimo, avendo più volte elogiato l’impianto torinese. Tra i prossimi appuntamenti, anche il primo consiglio federale, in calendario il 1° luglio. Nel corso della riunione, oltre ai consueti temi tecnici di fine e inizio stagione, saranno eletti i due vicepresidenti federali. Le cariche saranno appannaggio delle due componenti più rilevanti per la vittoria dell’ex numero uno del Coni: Serie A e Aic. Nel primo caso rivestirà la carica il presidente Ezio Simonelli, nel secondo l’omologo Umberto Calcagno: si è parlato anche di Sara Gama, ma il presidente dell’Assocalciatori dovrebbe essere confermato. La Serie A, che avrebbe voluto la vicepresidenza dopo lo strappo interno per appoggiare Gravina al terzo mandato e non l’ottenne, vorrebbe che fosse anche esecutiva: in teoria - ma nell’era Gravina è sempre stata accolta la proposta del presidente - dipende da chi prenderà più voti.
Il primo giorno da presidente, Giovanni Malagò non l’ha passato a Roma. Anche dalla Svizzera, però, si è reso conto di che razza di sfida abbia accettato. Non che non conoscesse il mondo del calcio e i suoi signori, diventati oggi i suoi grandi elettori. La prima sfida riguarda il commissario tecnico: il neopresidente si tufferà nell’azzurro al rientro in Italia, da venerdì in poi, ma, pur senza offerte, sono partiti i primi contatti, che finora ha assicurato di non aver avuto. Con essi, il primo veto: la Serie A proprio non ne vuole sapere di Roberto Mancini. Sarebbe la chiamata più naturale: si conoscono e si stimano da anni, di fatto Malagò lo volle in Nazionale nel 2018 - tramite Roberto Fabbricini, commissario Figc -, accetterebbe un contratto in linea con il budget federale ed è l’ultimo ad aver vinto in azzurro.
Il preferito è Conte
L’ex Inter e City paga la fuga araba del 2023, una ferita non suturata dal successivo pentimento. Che, per la cronaca, non ha mai convinto Gabriele Gravina: non lo riaccolse dopo Spalletti e, se gli venisse chiesto un consiglio, direbbe che non lo richiamerebbe mai. Molti, in A e non solo, non dimenticano neanche che, pur avendo vinto gli Europei nel 2021 (con bravura, fortuna e Gianluca Vialli al fianco), delle tre mancate qualificazioni Mondiali la più dolorosa - con la Macedonia del Nord a Palermo - è proprio quella firmata Mancini. In Via Rosellini è forte, in compenso, il fascino di Antonio Conte: è il preferito della Serie A, a partire da due dei principali sponsor di Malagò, cioè Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, che con lui hanno vinto. Certo, a Conte sarebbe difficile negare uno stage: chissà se hanno messo in conto le sue sfuriate. E poi ci sono i dubbi: economici, ma anche legati alla voglia di Antonio di cimentarsi di nuovo con la Nazionale. Nel 2016, dopo un Europeo oltre ogni immaginazione, motivò il passaggio al Chelsea con la nostalgia del lavoro quotidiano. È allergico agli impegni di lunga durata, anche se Malagò vuole “uno convinto almeno per i primi due anni”.