Tutti lo vogliono, nessuno lo vuole: Mancini, Conte e la sorpresa del nuovo ct Italia

Vertice Malagò-Abodi, poi il Consiglio

Giovanni Malagò l'ha ricordato subito dopo l’elezione: aveva un impegno già preso, con il Cio a Losanna. Al rientro dalla Svizzera, domani sera, lo attende il confronto con il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Il disgelo, nonostante tutto, sarebbe nell’ordine delle cose dei rapporti tra Figc e governo. I due, che si conoscono da tempo e negli ultimi anni hanno avuto diversi motivi di attrito, parleranno di tanti temi: dagli stadi ai settori giovanili, dal betting - sia il diritto a una percentuale dei ricavi sia l’abolizione del divieto di pubblicità - alla mutualità, per finire con lo ius soli sportivo. Tutti argomenti che necessitano di uno sguardo d’insieme. “Ogni scelta può essere quella giusta, l’importante è che vengano fatte le cose che servono - ha detto ieri Abodi, a margine della presentazione del Bando Oratori 2026 -. Sentirò quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene il tema: le cose che mi dirà sono quelle di cui parliamo da 16 anni”. Sapersi fare ascoltare, evitando l’effetto lista della spesa, sarà un eventuale primo merito di Malagò, che a livello comunicativo è già incappato in una gaffe: “Se Moratti, Berlusconi e Agnelli avessero rinunciato a uno o due calciatori per fare gli stadi, oggi avrebbero un patrimonio”.