Tre talenti Juve all’Europeo, c’è anche il “più grande della sua età”: chi parte con l'Italia U19

L'Italia U19 si prepara a vivere la fase decisiva dell’Europeo di categoria. Dopo il raduno di preparazione svolto a Coverciano tra il 22 e il 25 giugno, il gruppo è ormai pronto alla partenza. Il torneo si disputerà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Un appuntamento importante che segna l’inizio della competizione ufficiale per gli Azzurrini allenati dal Ct Bollini. Nella lista dei convocati sono presenti anche tre ragazzi della Primavera della Juventus.
Convocazioni e gruppo squadra
Il commissario tecnico Alberto Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori convocati per la competizione. La rosa è composta principalmente da classe 2007, con un nucleo già ben definito. Sono presenti anche cinque calciatori nati nel 2008, tra cui Comotto, De Paoli, Marello, Natali e Wiafe. A completare il gruppo ci sono due elementi del 2009, Arena (Roma) ed Elimoghale della Juve, tra i più giovani del torneo. Dei bianconeri presenti anche i due difensori Rizzo e Verde. Una selezione che unisce esperienza internazionale giovanile e prospettive future. Il gruppo partirà nella giornata di venerdì 26 giugno verso Conwy per stabilire il proprio quartier generale in Galles. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio europeo.
Padoin e l'elogio a Verde
A confermare la crescita di Verde con la maglia della Juve, e quindi la chiamata dell'Italia U19 per l'Europeo, è stato proprio Padoin, suo allenatore nella Primavera bianconera: "Un ragazzo molto equilibrato, per maturità è più grande della sua età e questa è la cosa più importante. Tecnicamente non lo scopro io, abbina qualità difensive molto importanti a grande coraggio con la palla e questa è una delle cose più importanti se penso ai giocatori che potrebbero avere un futuro. Ha dei margini di miglioramento a livello tecnico, ha grandissimo coraggio".
Verde, l'idolo Bremer e i sogni
Anche Verde si è raccontato: "Io sono alla Juve da quando avevo 14 anni, è il quinto anno qui. Sono orgoglioso del mio percorso. Ci sono momenti con un po' di difficoltà perché si è lontani dalla famiglia ma questi sono sacrifici fatti per un sogno. Si fa per qualcosa di più grande. Come difensore sono abbastanza moderno, mi piace andare a uomo e portare palla, mi piace creare superiorità e sono molto offensivo. Sono molto veloce nel lungo, faccio più fatica nel breve, mi reputo moderno". Poi sull'Europeo vinto con l'U17: "L'Europeo è stato fantastico, a 16 anni vincere un Europeo ti segna. Ti resta dentro quando rientri nel club, ti sei confrontato con giocatori forti e questo ti aiuta con i tuoi compagni". A chiudere: "A chi mi ispiro? Non ho come modello un giocatore singolo, cerco di prendere le caratteristiche migliori da ogni giocatore. Da Bremer vorrei avere la forza fisica e la potenza nel duello, l'intelligenza di Rugani. Cerco di prendere le migliori qualità di ogni difensore. Posso dire che spero di arrivare in Serie A".
Calendario del Gruppo B e formula del torneo
L’Italia è inserita nel Gruppo B e debutterà il 29 giugno contro la Serbia a Caernarfon. La seconda sfida è in programma il 2 luglio contro la Croazia, sempre nella stessa sede. La fase a gironi si chiuderà il 5 luglio con la partita contro l’Ucraina al Bangor City Stadium. Tutte le gare si giocheranno in pochi giorni, con ritmi serrati e grande intensità. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali dell’8 luglio. Le gare decisive si disputeranno tra Denbigh e Wrexham, fino alla finale dell’11 luglio al Racecourse Ground. Oltre al titolo europeo, il torneo mette in palio la qualificazione al Mondiale U20 del 2027.
Italia U19, i convocati di Bollini
La FIGC ha diramato la lista definitiva dei convocati del ct Bollini in vista della fase finale dell'Europeo di categoria in Galles:
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
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L'Italia U19 si prepara a vivere la fase decisiva dell’Europeo di categoria. Dopo il raduno di preparazione svolto a Coverciano tra il 22 e il 25 giugno, il gruppo è ormai pronto alla partenza. Il torneo si disputerà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Un appuntamento importante che segna l’inizio della competizione ufficiale per gli Azzurrini allenati dal Ct Bollini. Nella lista dei convocati sono presenti anche tre ragazzi della Primavera della Juventus.
Convocazioni e gruppo squadra
Il commissario tecnico Alberto Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori convocati per la competizione. La rosa è composta principalmente da classe 2007, con un nucleo già ben definito. Sono presenti anche cinque calciatori nati nel 2008, tra cui Comotto, De Paoli, Marello, Natali e Wiafe. A completare il gruppo ci sono due elementi del 2009, Arena (Roma) ed Elimoghale della Juve, tra i più giovani del torneo. Dei bianconeri presenti anche i due difensori Rizzo e Verde. Una selezione che unisce esperienza internazionale giovanile e prospettive future. Il gruppo partirà nella giornata di venerdì 26 giugno verso Conwy per stabilire il proprio quartier generale in Galles. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio europeo.
Padoin e l'elogio a Verde
A confermare la crescita di Verde con la maglia della Juve, e quindi la chiamata dell'Italia U19 per l'Europeo, è stato proprio Padoin, suo allenatore nella Primavera bianconera: "Un ragazzo molto equilibrato, per maturità è più grande della sua età e questa è la cosa più importante. Tecnicamente non lo scopro io, abbina qualità difensive molto importanti a grande coraggio con la palla e questa è una delle cose più importanti se penso ai giocatori che potrebbero avere un futuro. Ha dei margini di miglioramento a livello tecnico, ha grandissimo coraggio".