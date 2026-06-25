Tre talenti Juve all’Europeo, c’è anche il “più grande della sua età”: chi parte con l'Italia U19

L' Italia U19 si prepara a vivere la fase decisiva dell’Europeo di categoria. Dopo il raduno di preparazione svolto a Coverciano tra il 22 e il 25 giugno , il gruppo è ormai pronto alla partenza. Il torneo si disputerà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Un appuntamento importante che segna l’inizio della competizione ufficiale per gli Azzurrini allenati dal Ct Bollini. Nella lista dei convocati sono presenti anche tre ragazzi della Primavera della Juventus .

Convocazioni e gruppo squadra

Il commissario tecnico Alberto Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori convocati per la competizione. La rosa è composta principalmente da classe 2007, con un nucleo già ben definito. Sono presenti anche cinque calciatori nati nel 2008, tra cui Comotto, De Paoli, Marello, Natali e Wiafe. A completare il gruppo ci sono due elementi del 2009, Arena (Roma) ed Elimoghale della Juve, tra i più giovani del torneo. Dei bianconeri presenti anche i due difensori Rizzo e Verde. Una selezione che unisce esperienza internazionale giovanile e prospettive future. Il gruppo partirà nella giornata di venerdì 26 giugno verso Conwy per stabilire il proprio quartier generale in Galles. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio europeo.

Padoin e l'elogio a Verde

A confermare la crescita di Verde con la maglia della Juve, e quindi la chiamata dell'Italia U19 per l'Europeo, è stato proprio Padoin, suo allenatore nella Primavera bianconera: "Un ragazzo molto equilibrato, per maturità è più grande della sua età e questa è la cosa più importante. Tecnicamente non lo scopro io, abbina qualità difensive molto importanti a grande coraggio con la palla e questa è una delle cose più importanti se penso ai giocatori che potrebbero avere un futuro. Ha dei margini di miglioramento a livello tecnico, ha grandissimo coraggio".