L’Italia cresce in Premier, l’ultimo è Palestra: visite mediche con il Chelsea

L’inno non si tocca, almeno quello. Però “ Prisencolinensinainciusol ” sarebbe un’ottima colonna sonora per la Nazionale. L’esperanto di Adriano Celentano è il perfetto mix inventato di italiano e inglese per azzurri che hanno sempre più residenza oltremanica. Il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea (ieri pomeriggio l’esterno è decollato da Roma per Londra dove oggi si sottoporrà alle visite mediche per il Chelsea) aumenta la pattuglia di italiani in Premier League. Una diaspora o il salto nel campionato più bello del pianeta: è questione di punti di vista. Fino a vent’anni fa o anche meno, non c’era da discutere: chi lasciava la Serie A per trasferirsi in Inghilterra lo faceva per rilanciarsi, per fare esperienze di vita, qualche volta per soldi, ma nemmeno così tanti. Oggi, oltre alla questione economica - i club inglesi fanno un altro sport, e questo flusso ha portato oltre 300 milioni di euro nelle casse degli italiani -, c’è quella sportiva. La Premier è il “ place to be ” del pallone internazionale, con poche isole in altri Paesi ( Real Madrid e Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco) e nessuna in Italia. A Londra, Palestra può ritrovare Riccardo Calafiori , fresco vincitore del campionato con l’Arsenal, e Destiny Udogie , titolare del Tottenham. Con gli italiani che giocano in Inghilterra, ci si potrebbe costruire una Nazionale, anche competitiva: in porta c’è l’imbarazzo della scelta. Titolare il capitano Gianluigi Donnarumma (Manchester City), ma alle sue spalle c’è Guglielmo Vicario , compagno di squadra di Udogie agli Spurs, a meno che presto non torni in A.

Leoni torna in pista

La difesa potrebbe puntare sul rilancio di Giovanni Leoni, la cui prima stagione al Liverpool è stata azzerata dal grave infortunio subito in partenza, ma c’è anche l’ex juventino Nicolò Savona, oggi al Nottingham Forest e frenato pure lui da un lungo stop, oltre a Diego Coppola di proprietà del Brighton (ma in prestito al Paris Fc). In fascia ecco Michael Kayode, idolo al Brentford per le sue rimesse laterali. A centrocampo, ovviamente, Sandro Tonali: l’ex Milan è al centro di una querelle di mercato tra Newcastle e Tottenham, che si chiuderà in tripla cifra e lo porterà a essere il giocatore italiano più costoso di sempre. In questa ipotetica selezione made in England gli manca un partner: ci sarebbe Edoardo Bove, al Watford in Championship, ma le regole italiane gli impedirebbero di giocare. Un po’ meno competitiva la coppia d’attacco: da gennaio è in Premier anche Lorenzo Lucca, di ritorno al Napoli. Tra chi rimarrà - mercato permettendo - ecco il duo formato da Federico Chiesa (Liverpool) e Wilfried Gnonto (Leeds). La lista è lunga: mancano Caleb Okoli (Leicester, retrocesso in League One) e Fabio Borini, al Salford che dal 2014 è di proprietà di David Beckham, Cristiano Ronaldo e altri ex del Manchester United.

Conte e Mancini l'hanno vinta

È il segno dei tempi, che pure complica le cose: se esportare talenti in Premier vuol dire vederli esibirsi sul palcoscenico più ricco del pianeta - e quindi che un po’ di talento c’è -, la distanza e i ritmi del campionato inglese non sono certo un assist per la Nazionale. Per fortuna, chiunque sarà il commissario tecnico tra Antonio Conte e Roberto Mancini - al momento è ristretta a loro due la scelta di Giovanni Malagò, che prima definirà il direttore tecnico, e per ora Paolo Maldini sembra tutt’altro che convinto, poi le carte coperte sono ignote per definizione -, conosce benissimo il calcio Made in England. Se giocare in Inghilterra nel 2026 è bollino di qualità, figurarsi aver vinto. L’hanno fatto entrambi: nel 2012 il Mancio, l’artefice della prima storica Premier vinta dal Manchester City. Nel 2017 Conte, dopo aver salutato l’azzurro per sposare il Chelsea. Antonio resta avanti su Roberto, che paga la fuga araba del 2023 e in Premier ci ha pure giocato, chiudendo la carriera a Leicester. La città fa pensare a Claudio Ranieri, nome circolato per il ruolo di dt, ma al momento meno caldo di altri (Costacurta o Albertini), se davvero Malagò non riuscirà a convincere Maldini.