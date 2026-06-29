Italia U19, esordio da sogno all'Europeo: Serbia ko per 2-0, la decidono Liberali e Iddrissou

Esordio con vittoria per l 'Italia all' Europeo U19 in Galles. Gli azzurri del ct Bollini sono scesi in campo contro la Serbia , vincendo il confronto con il risultato di 2-0. Una vittoria netta, firmata da Liberali e Iddrissou : una rete per tempo che permette così di collezionare subito i primi 3 punti e volare in testa al girone B della competizione. Prossima sfida contro la Croazia tra tre giorni.

Italia U19 batte Serbia: Liberali-Iddrissou gol

L'incontro si stappa dopo appena 11': l'Italia conquista un calcio di rigore grazie al netto fallo di Simic su Liberali. Ed è proprio il fantasista del Catanzaro (finito nel mirino di diverse squadre di Serie A) a siglare l'1-0 dal dischetto con una conclusione perfetta a spiazzare Carapic con un mancino ad aprire. La Serbia dà segni di vita in un paio di occasioni con Ciric, ma sono gli azzurrini ad essere in controllo stabile della gara nella prima frazione.

Nella ripresa è assolo Italia: prima l'occasione con Coletta che da pochi passi non riesce a trovare il tap-in, e dopo pochi minuti è ancora il classe 2007 a sfiorare il gol che a Carapic battuto stampa il suo mancino sulla traversa. Raddoppio soltanto rimandato, perché al 76' è Iddrissou a chiudere di fatto l'incontro, concludendo alla perfezione una letale ripartenza degli azzurri. Nel finale una traversa anche per la Serbia con Novicic, ma il risultato non cambia: Italia batte Serbia 2-0, in una gara che ha visto anche l'ingresso in campo del giovanissimo talento della Juve Elimoghale al 70'.

Il calendario degli azzurrini

Debutto vittorioso dunque per gli azzurrini, ma qual è il calendario che ora attende l'Italia all'Europeo dell'U19? La seconda sfida del girone B per la squadra del ct Ballini giovedì alle 15 contro la Croazia, domenica 5 luglio alle 17 invece il match con l'Ucraina. Un doppio obiettivo per l'Italia: non solo quello di andare quanto più avanti è possibile nella competizione. Infatti in palio c'è anche la qualificazione al prossimo Mondiale U20, che si giocherà in Azerbaijan e Uzbekistan il prossimo anno: ad avere il pass le quattro semifinaliste e la vincente del playoff tra le due terze classificate dei gironi.