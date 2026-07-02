Italia-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming gli Europei U19

L'Italia torna in campo in Galles per contendere alla Croazia la seconda giornata del girone B del campionato Europeo Under 19 - torneo che la Nazionale minore ha vinto 6 volte nella sua storia - . Gli Azzurrini di Alberto Bollini si presentano all'appuntamento con 3 punti raccolti all'esordio contro la Serbia: gara decisa dalle reti dell'uomo mercato Mattia Liberali (che al Milan ha preferito il Como di Nico Paz) e dall'attaccante in forza all'Inter U23 Jamal Iddrissou. Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Sinica Orescanin, che al debutto si è invece arresa al tris dell'Ucraina, prossimo avversario dell'Italia all'incontro di domenica 5 luglio.
Italia-Croazia: dove vederla
L'incontro tra le selezioni di Bollini e Orescanin è in programma alle ore 15 di giovedì 2 luglio presso il The Oval di Caernarfon. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai Sport.
Italia-Croazia: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, De Paoli, Natali, Cocchi; Sala, Comotto, Liberali; Elimoghale, Mosconi, Idele. Ct. Bollini.
CROAZIA (4-4-2): Grahovic; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Bakovic, Subotic, Smiljanic, Covic; Baric, Simic. Ct. Orescanini.