Italia-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming gli Europei U19

L'Italia torna in campo in Galles per contendere alla Croazia la seconda giornata del girone B del campionato Europeo Under 19 - torneo che la Nazionale minore ha vinto 6 volte nella sua storia - . Gli Azzurrini di Alberto Bollini si presentano all'appuntamento con 3 punti raccolti all'esordio contro la Serbia: gara decisa dalle reti dell'uomo mercato Mattia Liberali (che al Milan ha preferito il Como di Nico Paz) e dall'attaccante in forza all'Inter U23 Jamal Iddrissou. Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Sinica Orescanin, che al debutto si è invece arresa al tris dell'Ucraina, prossimo avversario dell'Italia all'incontro di domenica 5 luglio.