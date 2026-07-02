L'Italia U19 non va oltre lo 0-0 con la Croazia. Domenica la sfida decisiva con l'Ucraina

L' Italia U19 non va oltre il pareggio contro la Croazia e rimanda la qualificazione alle semifinali. Dopo il 2-0 contro la Serbia , gli azzurrini del commissario tecnico Alberto Bollini non riescono a superare il muro croato e devono accontentarsi di un solo punto , salendo a quattro nel Gruppo B. La sfida decisiva è quella contro i pari età l' Ucraina di domenica 5 luglio alle ore 17.

Ritmi bassi nel primo tempo

L'Italia e la Croazia non riescono a trovare gli spazi per farsi male. Una prima frazione molto blanda nei ritmi e con pochissime occasioni reali per far male. A provarci di più sono gli azzurrini del commissario tecnico Bollini ma senza segnare. Gli avversari palleggiano in modo sterile e senza provare ad attaccare, mentre Verde e compagni gestiscono senza problemi provando, soprattutto con i cross di Cocchi a far male ai croati. La prima metà di gioco si chiude con il risultato di 0-0.

L'Italia crea ma senza pungere

Una frazione più vivace e ci voleva poco rispetto a quanto visto nei primi 45'. Anche la Croazia si fa vedere di più in avanti ma senza creare grossi pericoli dalle parti di Pessina. L'Italia invece crea un paio di situazioni pericolose: prima con Mosconi e poi da due passi con Iddrissou che non trova il tap-in per l'ottima parata del portiere avversario. Gli azzurrini attaccano e anche con i cambi di Bollini trovano le trame giuste per affacciarsi nell'area avversaria. Nel finale ci prova anche Wiafe ma il suo destro è murato dalla difesa. Il match si chiude con il risultato di 0-0: l'Italia sale a quattro punti mentre a uno i croati. Domenica la sfida contro l'Ucraina per chiudere il Gruppo B e conquistare un posto in semifinale.