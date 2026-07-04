Malagò, Maldini e i piani B. Nuovo ct Italia: sfida Mancini-Conte ma con l'ex Milan dt occhio a Pioli...

MILANO - La Nazionale non è l’unica sfida di Giovanni Malagò . Gli Europei del 2032 sono, al contempo, una conquista e un traguardo. Un obiettivo comune per il nuovo presidente della Figc e il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi: i due si sono rivisti ieri, nel secondo di una serie di incontri che hanno promesso di tenere a cadenza regolare. In un clima di grande e ritrovata armonia - pure sorprendente, visti i precedenti - i due hanno parlato di tanti temi, dalla Fondazione Milano Cortina ai Giochi del Mediterraneo. Quanto al pallone, il piatto forte del menù erano gli stadi per Euro 2032 , e infatti hanno partecipato sia il commissario straordinario Massimo Sessa sia il direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia, Michele Uva, oltre al presidente del Coni Luciano Buonfiglio. È stata l’occasione per fare il punto su scadenze ormai note: entro il 31 luglio la Figc deve ricevere il dossier di tutte le venue - lo stadio è una parte, seppur la più rilevante - candidate a ospitare la rassegna insieme alla Turchia. A ottobre dovrà poi indicare alla Uefa i 5 stadi effettivamente candidati: la novità recente è che potrebbero esservi anche degli impianti di riserva.

Nazionale, questione da risolvere

Stampelle per quegli stadi il cui cronoprogramma rispetta le tempistiche, ma che sono ancora da costruire: uno su tutti, il nuovo stadio di Milano, in teoria sicuro di rientrare nella cinquina. Gli altri impianti certi sono lo Stadium di Torino e l’Olimpico di Roma: due posti se li giocano il Maradona di Napoli, il Franchi di Firenze, il futuro stadio della Roma e il Barbera di Palermo. Ma sono in linea con i tempi anche Lecce, Salerno, Cagliari e Genova. «È stata una riunione di cui sono soddisfatto, c’era un clima eccellente», ha commentato Malagò, che vedrà presto il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. La Nazionale, poi, resta la questione più attuale da risolvere, in mezzo a tante altre, dagli aspetti organizzativi federali alla situazione arbitrale che non lascia tranquillo nessuno. A proposito, sarà un weekend bollente in vista della scelta del designatore, affidata al nuovo direttore tecnico Domenico Messina. Il fine settimana sarà cruciale anche per capire se andrà a segno il pressing di Malagò nei confronti di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia: al recente ottimismo non ha fatto seguito, per ora, il sì dell’ex Milan, i cui dubbi probabilmente riguardano anche le competenze di una figura inedita, che di sicuro alleggerisce il presidente delle responsabilità legate alla Nazionale (che, alla fine, hanno travolto Gabriele Gravina).

Mancini e Conte i più quotati

E di cui sarebbe da capire la libertà d’azione, visto che, se la scelta del ct spettasse a lui, potrebbe idealmente anche ritenere valide altre soluzioni rispetto a quelle circolate finora, come per esempio Stefano Pioli, con cui vinse lo scudetto al Milan, sulla cui panchina avrebbe poi voluto Andrea Pirlo. Per ora, però, i nomi più quotati restano quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, accomunati solo dal fatto di essere due a cui piace avere tutto sotto controllo. Il primo è il candidato naturale di Malagò, ma è osteggiato dalla Serie A, pronta a dare una mano per sostenere i costi del secondo, che invece piace ai grandi club ma pare da convincere. Se Maldini non dovesse accettare in tempi brevi, al netto dell’idea Claudio Ranieri - finora mai decollata - resta in piedi l’ipotesi di separare le due cariche, scegliendo un dt “tecnico” (Massara?) e un presidente del Club Italia “politico” (Albertini o Costacurta i più credibili). Lo stesso Malagò, del resto, ha ribadito che è importante avere «piani A, B e C».