Dall'inferno alla gloria, Del Piero rivive la sua carriera: il video da brividi

Alex Del Piero e il momento nostalgia. In un Mondiale senza Italia, la biandiera della Juventus sul suo account Instagram ha condiviso un video in cui ripercorre gli anni vissuti con l'azzurro addosso. Anni fatti di successi solo sfiorati e di delusioni, come la cocente sconfitta in finale ad Euro 2000 contro la Francia o il ko con la Corea del Sud nel 2002. Ma come spesso accade, poi, c'è un 'turning point'. E non è un caso che questo post arrivi proprio oggi, 4 luglio.
Del Piero e l'Italia: dalle delusioni al Mondiale vinto
Del Piero sui suoi social ha condiviso una clip in cui ripercorre i momenti più difficili vissuti con la Nazionale. Indimenticabile l'eliminazione contro la Corea del Sud nella Coppa del Mondo 2002 con il discusso arbitraggio di Byron Moreno, ma anche il ko negli Europei di 2 anni prima quando l'Italia era ad un soffio dalla vittoria ma arrivò allo scadere il pareggio di Wiltord e poi il Golden Goal di Trezeguet, che permisero alla Francia di trionfare. Tante delusioni cocenti ma poi ripagate dalla straordinaria vittoria del 2006 al Mondiale. E non è un caso che Del Piero condivida questo video proprio oggi, perché la clip si conclude con il suo gol nella semifinale contro la Germania, ad esattamente 20 anni da quella strepitosa partita vinta 2-0.
Il discorso motivazionale di Steve Harvey
Il video è corredato da un discorso motivazionale in sottofondo, parole che sono state pronunciate dal conduttore americano Steve Harvey, il cui senso finale è 'mai mollare'. Harvey recita: "A tutti capita di trovarsi di fronte a un bivio. C’è un momento in cui puoi scegliere se andare avanti o arrenderti.
Ma la cosa che devi tenere a mente prima di arrenderti è che, se lo fai, l’unica certezza è che ciò che desideri non succederà mai. Questa è la certezza che deriva dal rinunciare: che non succederà mai, in nessun caso al mondo. L’unica possibilità che ciò possa accadere è che tu non ti arrenda mai, qualunque cosa accada".
Tifosi impazziti: "Cresciuta a pane e Del Piero"
Ovviamente sono stati numerosi i commenti dei tifosi juventini sul mondo dei social (ma non solo) al post di Del Piero. C'è chi scrive: "Quello alla Germania è il gol più bello della Coppa del Mondo", chi invece si emoziona e lo palesa con un "Ho la pelle d'oca Capitano". Qualcuno commenta "Non esistono parole in grado di spiegare cosa sei stato e cosa continui ad essere per quelli come me capitano".
E poi si passa da "Uno di quelli che mi ha fatto amare il calcio" a chi appoggia il senso del video e dice "Concordo, mai mollare! Sei il top del calcio italiano e mondiale e sei il top come uomo" fino a "Fiera di essere cresciuta a pane e Del Piero". Insomma, passano gli anni ma l'amore incondizionato per la leggenda della Juventus sembra non cessare mai.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Alex Del Piero e il momento nostalgia. In un Mondiale senza Italia, la biandiera della Juventus sul suo account Instagram ha condiviso un video in cui ripercorre gli anni vissuti con l'azzurro addosso. Anni fatti di successi solo sfiorati e di delusioni, come la cocente sconfitta in finale ad Euro 2000 contro la Francia o il ko con la Corea del Sud nel 2002. Ma come spesso accade, poi, c'è un 'turning point'. E non è un caso che questo post arrivi proprio oggi, 4 luglio.
Del Piero e l'Italia: dalle delusioni al Mondiale vinto
Del Piero sui suoi social ha condiviso una clip in cui ripercorre i momenti più difficili vissuti con la Nazionale. Indimenticabile l'eliminazione contro la Corea del Sud nella Coppa del Mondo 2002 con il discusso arbitraggio di Byron Moreno, ma anche il ko negli Europei di 2 anni prima quando l'Italia era ad un soffio dalla vittoria ma arrivò allo scadere il pareggio di Wiltord e poi il Golden Goal di Trezeguet, che permisero alla Francia di trionfare. Tante delusioni cocenti ma poi ripagate dalla straordinaria vittoria del 2006 al Mondiale. E non è un caso che Del Piero condivida questo video proprio oggi, perché la clip si conclude con il suo gol nella semifinale contro la Germania, ad esattamente 20 anni da quella strepitosa partita vinta 2-0.