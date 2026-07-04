Dall'inferno alla gloria, Del Piero rivive la sua carriera: il video da brividi

Ovviamente sono stati numerosi i commenti dei tifosi juventini sul mondo dei social (ma non solo) al post di Del Piero. C'è chi scrive: "Quello alla Germania è il gol più bello della Coppa del Mondo", chi invece si emoziona e lo palesa con un "Ho la pelle d'oca Capitano". Qualcuno commenta "Non esistono parole in grado di spiegare cosa sei stato e cosa continui ad essere per quelli come me capitano".

E poi si passa da "Uno di quelli che mi ha fatto amare il calcio" a chi appoggia il senso del video e dice "Concordo, mai mollare! Sei il top del calcio italiano e mondiale e sei il top come uomo" fino a "Fiera di essere cresciuta a pane e Del Piero". Insomma, passano gli anni ma l'amore incondizionato per la leggenda della Juventus sembra non cessare mai.

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